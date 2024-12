Migrantes em situação irregular vão deixar de ser beneficiários do SNS

O Parlamento aprovou esta quinta-feira um projecto de lei do PSD e do CDS que faz com que os cidadãos estrangeiros em situação irregular e não residentes deixem de ter direito ao atendimento gratuito no Serviço Nacional de Saúde (SNS), retirando da lista de beneficiários do SNS os “migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada”. Apesar da oposição dos partidos de esquerda e da IL, a iniciativa passou com o voto a favor do Chega.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt