Google Maps ajudou a resolver um homicídio – com uma imagem suspeita

Quando o Google Street View tirou fotografias em Tajueco, em Outubro, a aldeia de apenas 57 habitantes no norte de Espanha parecia tranquila, com as ruas praticamente sem pessoas e sem trânsito.

Mas entre as imagens feitas nesse dia, uma mostrava um homem a colocar um grande embrulho branco na bagageira de um carro vermelho: uma prova que a polícia diz ter ajudado a resolver o caso de um homem desaparecido há mais de um ano.

A polícia espanhola disse que andava à procura do homem, cujo nome não foi revelado, depois de um familiar o ter dado como desaparecido em Novembro de 2023. O familiar disse que tinha recebido mensagens do telemóvel do homem desaparecido que não pareciam ter sido escritas por ele, informou a polícia num comunicado.

A 12 de Novembro, os agentes deslocaram-se a duas cidades da região, onde prenderam uma mulher — a companheira do homem desaparecido — bem como o ex-companheiro da mulher, por suspeita de rapto.

Após uma investigação que incluiu buscas nas casas do homem e da mulher, e imagens encontradas numa aplicação de localização, a polícia disse ter encontrado um torso humano “em avançado estado de decomposição” enterrado num cemitério que se acredita ser os restos mortais da pessoa desaparecida. O corpo foi recuperado a 11 de Dezembro e a investigação continua.

Entre as pistas que ajudaram a polícia estavam imagens encontradas “durante as investigações numa aplicação de pesquisa de localização”, incluindo “um veículo que poderia ter sido usado no decurso do crime”, disse a polícia no seu comunicado, embora tenha acrescentado que as imagens não foram “decisivas” para a investigação.

Uma foto do carro e do homem suspeito do crime ainda estava disponível no Google Street View na manhã desta quinta-feira.

A Google não quis comentar o caso. A política da empresa sublinha que o Street View não fornece imagens em tempo real e que o conteúdo pode ter entre alguns meses e alguns anos. As fotografias anteriores de Tajueco foram tiradas há 15 anos.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, os restos mortais do homem, de origem cubana, foram encontrados num cemitério na cidade vizinha. O jornal espanhol El País disse que o corpo tinha sido desmembrado e que os habitantes locais ficaram chocados quando souberam o que tinha acontecido.

O Google Maps desempenhou um papel importante na resolução de outros crimes no passado.

Em 2022, um alegado membro de um grupo mafioso siciliano foi descoberto a viver em Espanha depois de décadas em fuga. Imagens do Google Street View mostraram-no à porta de uma mercearia. E, anos antes, irmãos gémeos acusados de assaltar um adolescente nos Países Baixos foram presos depois de terem sido filmados por uma câmara da Google.