Uma prenda de Natal

Estive doente e foste visitar-me (MT 25:36)

José tem 51 anos. Preocupa-o a saúde e o bem-estar do seu pai que está internado no hospital há quase duas semanas. A mãe faleceu quando ele era criança, não tem irmãos, e ele tem sido o único suporte do pai, agora com 90 anos. Apesar da sua intensa atividade profissional, José procura visitar o pai todos os dias… mas só o pode fazer quando o hospital lho permite. Ele sabe como são importantes para o pai aqueles momentos em que pode sentir a presença e o apoio do filho. O hospital onde o pai do José está internado obriga a que se proceda previamente à marcação telefónica para uma visita de (apenas…) 30 minutos. José desespera para conseguir contactar com o número de telefone que lhe foi indicado pelo hospital e fica revoltado com tanta limitação, dificuldade e burocracia. E não é o único…

“Estive doente e foste visitar-me” é um versículo do Evangelho segundo São Mateus que sublinha a importância do cuidado, da compaixão e do amor ao próximo, especialmente para com as pessoas doentes. Em diversas culturas e tradições religiosas a visita aos doentes é considerada um ato sagrado e representa a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de vivenciarmos a empatia e de reconhecermos a nossa própria vulnerabilidade.

Está ainda bem presente na nossa memória o enorme sofrimento causado nos doentes e seus familiares devido ao isolamento e às restrições de visitas e de acompanhamento, em meio hospitalar, impostas durante a pandemia covid-19. Nessa altura as restrições eram muito marcadas e exigentes mas justificáveis. Os hospitais são propensos à propagação de agentes patogénicos e a presença de muitas pessoas pode aumentar o risco de contaminação, tanto para os doentes como para as visitas e para os profissionais de saúde.

No entanto, sabemos que as restrições a visitas e acompanhamento de doentes internados podem ter um impacto negativo no seu bem-estar emocional. O internamento hospitalar é um momento de vulnerabilidade, repleto de incertezas, e a separação dos familiares pode intensificar sentimentos de solidão e de angústia. A presença da família e dos amigos é fundamental no apoio psicológico e afetivo, ajudando os doentes a lidarem com as suas emoções e a manterem uma perspetiva positiva em relação à sua recuperação.

Não seria aceitável que passados dois anos sobre o fim da pandemia continuassem a existir injustificadas restrições em relação a visitas e ao acompanhamento de doentes nos hospitais portugueses. Infelizmente parece que é o que está a acontecer, pelo menos segundo a perceção pública. Um inquérito promovido pelo Movimento Cívico Humanizar a Saúde – Coimbra (e que já registou 364 respostas, revela que 90% dos participantes consideram que existem atualmente restrições (excessivas e incompreensíveis para 65%) às visitas e acompanhamento de doentes; 86% acreditam que essas restrições podem prejudicar a humanização dos cuidados a serem prestados; 85% estariam disponíveis para subscrever uma petição dirigida às administrações hospitalares apelando a que se respeite o que, na realidade, é exigido legalmente; 124 contribuíram ainda com comentários e sugestões.

As visitas e o acompanhamento de doentes internados em meio hospitalar são mais do que simples formalidades. São essenciais para o processo assistencial

As visitas e o acompanhamento de doentes internados em meio hospitalar são mais do que simples formalidades. São essenciais para o processo assistencial. As instituições de saúde devem tentar encontrar um equilíbrio na regulamentação de visitas e acompanhamento que considerem tanto a segurança de todos os envolvidos como a vontade dos doentes e a sua necessidade de apoio emocional por parte de familiares e amigos. O incentivo a essa presença deve ser uma prioridade dos serviços hospitalares, reconhecendo o impacto positivo que essas relações têm na própria evolução clínica e no bem-estar dos doentes internados.

A atualização dos regulamentos de visitas hospitalares, tendo em conta a presente realidade sanitária e respeitando a letra e o espírito da lei, poderia ser uma excelente prenda de Natal para o José … e para muitos outros!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico