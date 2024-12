A oportunidade perdida da reforma das freguesias

Em 2013, quando a troika inscreveu no memorando de entendimento a obrigação do país em realizar mudanças na organização do Estado que apontassem para a coesão do território ou para a eficiência e racionalidade na utilização de recursos, Portugal podia ter copiado o exemplo grego e promovido uma reforma profunda que culminasse numa regionalização administrativa. Mas não, o Governo da altura, e em especial Miguel Relvas, o ministro que geriu o dossier, optaram por medidas para inglês ver. Como a reforma que aproximasse o modelo português a de todos os países desenvolvidos exigia estudo, negociação e abria polémica, como os municípios estão suficientemente consolidados e com força politica para resistirem a qualquer alteração, o Governo decidiu atacar o elo mais fraco da organização política e administrativa do Estado: as freguesias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt