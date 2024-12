A táctica do fiambre

No caso do novo aeroporto de Lisboa assistimos agora ao flic flac à retaguarda do Governo, que começou por defender a grande vantagem nacional ao entregar o negócio dos aeroportos aos privados, em que só havia vantagens, e que agora se vai esboroando com novos prazos e novos custos. Pinto Luz já esteve associado à negociata da ANA, e depois apareceu repetidamente a apregoar garantias de que não havia custos para o país, agora em contradição com o ministro das Finanças. O negócio da Vinci, entregue de mão beijada pelo PSD, vai de vento em popa: a somar aos 1871 milhões já ganhos desde 2012, abrem-se ainda melhores oportunidades de negócio chorudo.

O processo repete-se: um negócio garantido e sem riscos, como o da electricidade (REN) ou das auto-estradas (PPP), uns políticos ao serviço, grandes vantagens públicas que terminam sempre em grandes lucros privados. Um bom naco de fiambre serve-se sempre em fatias finas.

José Cavalheiro, Matosinhos

As remunerações dos políticos

Há quem defenda o aumento das remunerações dos políticos para que o cargo (ministro, deputado e outros) atraia os melhores quadros. Ora, este raciocínio é uma falácia, por várias razões: 1.ª – por definição, os melhores não são os que apenas mostram grandes aptidões técnicas, mas os que associam às suas aptidões o desejo de servir a nação, a preocupação com o bem-estar dos outros, servindo-os (e a política é uma óptima oportunidade para tal serviço); 2.ª – até hoje, não ouvi um único primeiro-ministro queixar-se da impossibilidade de formar uma equipa governativa por falta de técnicos capazes para o respectivo cargo; 3.ª – não ouvi nem vi nenhum político queixar-se da remuneração nem viver na pobreza, ao passo que o contrário (riqueza material, benefícios obtidos por troca de favores, crimes de natureza fiscal e outros) é o “pão nosso de cada dia”. Não queiram dar mais razões ao Chega, e o acusarem de populista. O populismo só cresce onde cresce o elitismo.

José Madureira, Mirandela

Estado inovador procura-se

Sónia Sapage no seu Editorial de ontem mostra-nos algo que, à primeira vista, é surpreendente: a Força Aérea portuguesa (FAP) dá formação ‘em exercício’ a dezenas e dezenas e centenas, na verdade, de especialistas, quer pilotos, quer engenheiros aeronáuticos, quer técnicos de electrónica em geral. Daí saírem dezenas/ano para o sector privado a meio dos respectivos compromissos com a FAP.

Pois, formar pessoas em exercício é uma missão suplementar de que as Forças Armadas e aliás todo o aparelho de Estado (além do sector da Educação) deveriam estar absolutamente conscientes e a executar. Pode ser o LNEC, ou qualquer outro laboratório de Estado, pode ser a Marinha, os Hospitais, qualquer instituição que lida com o conhecimento em termos essenciais na sua operação.

Para isso precisaria o aparelho do Estado de se mobilizar para uma política de Inovação para a Economia e a Sociedade. Gerava retorno para a economia, resolvia o problema de uma certa ineficiência do Estado em Portugal. Em cada cêntimo dos nossos impostos voltaria parte como retorno para fazer a economia e sociedade mais desenvolvidas e a prazo melhores rendimentos para os portugueses. Claro que já há escassez de talento e claro que sectores como o SNS sofrem sangrias de pessoal e seria necessário uma política destas com “pinças” para ter sucesso. Seria necessário um Estado Inovador. Nunca é tarde. A AR já debateu isto?

José Elias de Freitas, Lisboa

Montenegro elogia Governo de Costa

O actual primeiro-ministro não se deve ter apercebido de que elogiou o Governo de António Costa. Quando o anterior Governo caiu, depois da desnecessária demissão de Costa, deixou as contas em dia, até com excedente. Algo que o actual ministro das Finanças tentou negar, mas teve de aceitar por ordem de Bruxelas. Pelo que, se o senhor actual primeiro-ministro não estiver algo olvidado, o seu Governo ainda não teve tempo de fazer um brilharete nas Finanças do país, como se anda a gabar, antes do Natal 2024. Foi o anterior. O actual tem aproveitado o excedente para fazer aumentos em catadupa.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto