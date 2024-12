Livros que cruzam o Atlântico 11

ENCONTRO DE LEITURAS #11

ENCONTRO DE LEITURAS

Hoje Estarás Comigo no Paraíso

Bruno Vieira Amaral.

Quetzal Editores // € 18,80 // 368 pp

Companhia das Letras // R$ 89,90 // 360 pp

Naquele que será o nosso primeiro Encontro de Leituras de 2025, o escritor português Bruno Vieira Amaral vai estar a conversar sobre o seu romance Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Esta obra, de 2017, foi editada em Portugal pela Quetzal Editores. No Brasil saiu pela Companhia das Letras.

Bruno Vieira Amaral também é o autor de As Primeiras Coisas (2013), o seu primeiro romance, que venceu a nona edição do Prémio Literário José Saramago. Os acontecimentos, as memórias e os personagens que envolvem o fictício bairro Amélia são os elementos centrais do livro — que, apesar de não ser autobiográfico, possui conexões com a história pessoal do escritor.

Em Hoje Estarás Comigo no Paraíso, o seu segundo romance, Bruno Vieira do Amaral une à narrativa a sua própria trajectória de maneira mais directa. O autor investiga o assassinato do seu primo João Jorge, que aconteceu na década de 1980. Reportagens, arquivos judiciais e testemunhos compõem a trama, que constitui um percurso pela memória do autor.

O acesso ao Encontro de Leituras é gratuito. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é 821 6606 8914 e a senha de acesso 088951. Entre na reunião através deste link.

Dia: 14 de Janeiro, terça-feira

Horário: às 19h do Brasil e 22h de Portugal

Evento online e gratuito, via Zoom

Leia no PÚBLICO: a conversa de Bruno Vieira Amaral com a jornalista Isabel Lucas sobre Hoje Estarás Comigo no Paraíso

Leia também no PÚBLICO: A entrevista que Helena Vasconcelos fez a Bruno Vieira Amaral sobre seu novo livro, Toda a Gente Tem um Plano.

No topo da newsletter, uma fotografia do escritor Bruno Vieira Amaral (Divulgação)

CENTENÁRIO Sigamos o O’ Neill!, no ano do seu centenário

Esta quinta-feira, quando se celebram os cem anos de nascimento do poeta Alexandre O’Neill, a Biblioteca Nacional abre portas a No Reino de O’Neill, exposição comissariada por Joana Meirim. Eu e o fotógrafo Daniel Rocha assistimos à montagem da exposição. Ler na íntegra no PÚBLICO.

MEMÓRIA Uma longa vida póstuma, Dalton!

O homem Dalton Jérson Trevisan (1925-2024) passou a vida preparando a imortalidade dos escritos de Dalton Trevisan, o autor que, em 2012, recebeu o Prémio Camões.A morte de um grande escritor inaugura sua vida póstuma, potencialmente infinita.

"Todos os dados que lhe cabia jogar agora estão lançados. Na mesa de trabalho e nas estantes ficarão em suspenso, silenciosas, as palavras que lutou para pôr em seus devidos lugares, em dias de aflição e noites de insônia, eventualmente sentindo a satisfação íntima do clique de uma palavra encaixando perfeitamente em outra. De agora em diante, elas só se moverão por força e obra dos sobreviventes, seus leitores.

Tenho a impressão de que o homem Dalton Jérson Trevisan, que se foi prestes a completar 99 anos e meio (nasceu em Curitiba em 14 de junho de 1925), passou a vida preparando a imortalidade dos escritos de Dalton Trevisan, o autor. "

Leia na íntegra o artigo de Hélio de Seixas Guimarães na revista Quatro Cinco Um. Leia o obituário feito por Isabel Salema no PÚBLICO.

RECENSÃO

Os desacontecimentos

"Mia Couto investe novamente no romance histórico, mas retoma a veia fantástica para narrar a perda da capacidade de escrever. ´A palavra é uma bala: não tem recuo" e ´Quem fica calado, também fala´ são alguns dos provérbios que abrem os 93 subcapítulos dos catorze capítulos do novo romance de Mia Couto. O escritor moçambicano afirmou em entrevista a Rita Souza Vieira para o canal da Fnac Portugal no YouTube que as expressões são parte da tradição local antes de se narrar uma história, algo como um bater à porta e pedir licença. E a história que Couto narra em A cegueira do rio é a de um "desacontecimento", como ele chama os episódios históricos que caem — ou são caídos — no esquecimento." Leia na íntegra a recensão de Guilherme Magalhães na Quatro Cinco Um. E a entrevista de António Rodrigues no PÚBLICO.

(Mia Couto fotografado por Grant Lee Neuenburg)​

ONDE QUEREMOS VIVER

As margens da língua

A literatura não se define pela origem dos seus autores e das suas personagens.

"Um leitor disse-me, há alguns anos, que a literatura escrita por africanos é "uma literatura de gueto". Talvez aludisse ao facto discutível de que os autores negros estão reduzidos à autoficção, de que esse é o único género de história que estão habilitados a contar ou que, escrevendo sobre personagens negras, abraçam o lugar marginal que lhes cabe: contar dos seus corpos, da sua parte da cidade, entre nenhures e a Quinta do Mocho, para desinteresse de leitores como ele.

Mas a literatura não se define pela origem dos seus autores e das suas personagens. As pessoas podem viver nas margens, mas não somos o lugar onde nos arrumam nas cidades. Não existem pessoas-gueto. A tristeza, a melancolia, a alegria, o espírito humano, a autoconsciência, a interioridade, não são categorias raciais nem sócio-económicas. Só eu estava convencida, porém, e só tarde demais o questionei, que sabia qual era o meu país: o bairro suburbano onde cresci, os brancos e os negros que amo, mas também os livros que me fizeram, os meus vizinhos, a paisagem da minha infância e de toda a minha vida. Será sinal de colonização interiorizada, desistência, logro ou ingenuidade? Alguns dirão que a nacionalidade é irrelevante e que não existem pátrias nem nações. Acarinho hoje o facto de não saber de onde sou."

Leia na íntegra a coluna de Djaimilia Pereira de Almeida na Quatro Cinco Um.

(Vasily Kandinsky, Improvisation No. 30, 1913. Reprodução)

Amanhã há Ípsilon nas bancas

DESLEMBRAMENTOS sempre nos lembraremos dos nossos piores dias que dolorosa constatação a de ver e nos vermos, surdos e mudos, perante o descalabro humano que um grupo de pessoas decidiu impor à Palestina

caro V.C.,

num domingo à moda antiga, sentado à escrivaninha de um hotel, venho deixar-lhe umas linhas de preocupação e saudade;

"minim temporibus vivamus. et perpetua…", diria eu, em latim, mas é só para impressionar o meu irmão Jordi B. que pensa que eu sei algo de latim; "vivemos tempos estranhos. e duradouros…" (foi a frase que pedi ao tradutor moderno).

eu não ter sentido o ímpeto de lhe escrever esta carta. porque me é uma carta difícil, silenciosa e estranha, pelo que me gera ao tentar escrevê-la; e por não ser capaz de produzir um texto que reflicta aquilo que me vai por dentro, nem na sua intensidade nem nas pequenas oscilações que o configuram. mas há momentos na vida em que é preciso aceitar o pequeno desafio de simplesmente dizer.

Leia na íntegra a coluna de Ondjaki na Quatro Cinco Um

PRÉMIO LITERÁRIO

Nuno Júdice e Micheliny Verunschk são os vencedores do Prémio Oceanos 2024.

"Uma Colheita de Silêncios, do poeta português Nuno Júdice (1949- 2024), é o vencedor na categoria de poesia do Prémio Oceanos 2024. Este livro, publicado pela Dom Quixote, já tinha sido inscrito no prémio Oceanos e distribuído pelo júri para ser avaliado quando o escritor português morreu em Março deste ano. Tal como dita nestes casos o regulamento, a obra manteve-se entre as candidatas ao prémio. Caminhando com os Mortos, da escritora brasileira Micheliny Verunschk, venceu na categoria de prosa", escreve Isabel Coutinho no PÚBLICO. Leia na íntegra.

Nas Montras e Vitrines — Livros que cruzaram o Atlântico

Sonetos. Florbela Espanca.

José Olympio // R$ 49,90 // 224 pp

Porto Editora // € 6,65 // 192 pp

O Ouvidor do Brasil: 99 vezes

Tom Jobim. Ruy Castro.

Companhia das Letras // R$ 69,90 // 232 pp

Tinta-da-China // € 19,90 // 232 pp

Desculpem Tocar no Assunto.

Rubem Braga.

Tinta-da-China // € 16,90 // 288 pp

Meio do Céu. Ubiratan Muarrek.

Assírio & Alvim // R$ 85 // 210 pp

Até para a semana.