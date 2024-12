O Presidente russo, Vladimir Putin, participou esta quinta-feira na tradicional conferência de imprensa anual em que responde a dezenas de perguntas ao longo de sessões que podem durar várias horas. Mostrou-se disponível a negociar com a Ucrânia, embora não com o seu homólogo, elogiou as relações com a China e desafiou os EUA para um “duelo” com mísseis balísticos avançados.

