Dominique Pelicot condenado a 20 anos por crimes sexuais contra ex-mulher, Gisèle

Dominique Pelicot foi considerado culpado de todas as acusações relacionadas com a violação agravada da sua ex-mulher, Gisèle Pelicot. O homem de 72 anos também foi considerado culpado pela tentativa de violação agravada de Cillia, a mulher de um dos co-arguidos, Jean Pierre Marechal; e de ter recolhido imagens íntimas e sem consentimento da filha, Caroline, e das noras, Aurore e Céline.

O tribunal condenou-o à pena máxima de 20 anos, tempo que tinha sido pedido pelos procuradores franceses. Segundo o relato do diário francês Libération, o homem ouviu o juiz Roger Arata sem demonstrar qualquer emoção. Os restantes arguidos estão a ser chamados individualmente para ouvirem a decisão da justiça e respectiva pena, tendo um deles, Redouane A., sido considerado como tendo um discernimento diminuído.

No caso de Jean-Pierre Maréchal, o homem foi condenado a 12 anos de prisão por ter violado a sua mulher. Maréchal, de 63 anos, era o único que estava a ser julgado não pela violação de Gisèle Pelicot, mas pela violação da sua própria mulher, que ele drogara a conselho de Dominique Pelicot.

Dominique Pelicot e outros 51 homens estão, nesta quinta-feira, 19 de Dezembro, em tribunal na cidade francesa de Avignon para ouvirem os veredictos sobre os crimes sexuais que cometeram contra Gisèle Pelicot e outras mulheres. A maioria dos suspeitos afirmou ser inocente, mas Dominique Pelicot, agora ex-marido de Gisèle, admitiu ter violado, drogado e facilitado o abuso sexual da sua mulher por dezenas de outros homens.

Grande parte dos arguidos está a ouvir que o tribunal os considera culpados de violação agravada de Gisèle Pelicot, mas há excepções. Saifeddine Ghabi foi considerado culpado de agressão sexual em grupo, já que o homem negou ter penetrado Gisèle e​ não foram identificadas quaisquer imagens que o desmentissem.

Entretanto, dezenas de pessoas, algumas delas munidas de cartazes, concentraram-se à porta do tribunal desde as primeiras horas da manhã para acompanharem de perto a leitura dos veredictos. Tanto Gisèle Pelicot, que formalizou o divórcio há poucos dias, como os filhos dela com Dominique Pelicot estão no tribunal para ouvir os veredictos e foram aplaudidos à chegada ao local.