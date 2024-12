Um Conselho Europeu à espera de Donald Trump

1. António Costa sabe que o futuro da União Europeia depende do futuro da Ucrânia: um país dominado pela Rússia e integrado na sua zona de influência; ou uma nação livre, integrada na Europa e na Aliança Atlântica. Quis sinalizar que a Ucrânia será a sua primeira prioridade como presidente do Conselho Europeu com uma visita a Kiev no seu primeiro dia de mandato. Definiu uma agenda para o primeiro Conselho Europeu a que preside, cujo tema central é a guerra na Ucrânia e o segundo uma reflexão sobre os desafios da União num mundo que lhe é adverso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt