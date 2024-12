PSP lança “operação especial de prevenção criminal” na zona do Martim Moniz

A PSP está a realizar na tarde desta quinta-feira uma "operação especial de prevenção criminal" na zona do Martim Moniz, Lisboa, sobretudo para detecção de armas e droga. Numa nota divulgada esta quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adianta que a operação na freguesia de Santa Maria Maior tem como objectivo "alavancar a segurança e tranquilidade pública da população residente e flutuante" e que "está a decorrer na zona da Praça do Martim Moniz, área onde frequentemente se registam ocorrências que envolvem armas".

Fonte da PSP disse à agência Lusa que, além da operação com um "forte dispositivo", representado por várias valências – trânsito, ordem pública, investigação criminal e fiscalização policial – na Praça do Martim Moniz, a Rua do Benformoso, onde existe uma grande concentração de imigrantes e comércio está totalmente vedada ao público.

Foto Operação a decorrer na Rua do Benformoso DR

O objectivo da operação é, segundo a PSP, "deter suspeitos da prática de crimes de posse ilegal de arma e apreender armas que eventualmente sejam encontradas no interior de veículos de suspeitos e aumentar o sentimento de segurança das pessoas que habitualmente utilizam os transportes públicos, espaços que dão acesso a estes, bem como nas áreas adjacentes, fiscalizando os utentes suspeitos dos transportes públicos".

A acção da PSP vai igualmente incidir a acção policial "em locais considerados e avaliados de maior risco, exemplo de cafés, associações, entre outros existentes nos locais, considerando a recolha de informações em fase de planeamento e execução das operações". A operação inclui ainda a execução de seis mandados de busca não domiciliários.

Esta operação, segundo a PSP, está a decorrer em coordenação com a Unidade Contra o Crime Especialmente Violento (UECCEV) do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. "É expectável que a operação potencie a segurança e tranquilidade públicas junto dos cidadãos nos locais referidos, bem como nas suas zonas envolventes, e permita controlar, detectar, localizar, apreender e prevenir a introdução, ou verificar a regularidade da situação de armas, seus componentes ou munições", afirma a PSP.