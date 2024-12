Lisboa: visitas em 2025 vão contar a história da Almirante Reis e da Colina de Santana

Programa de percursos do Museu de Lisboa terá duas novas visitas temáticas no próximo ano: uma pela Colina de Santana e outra pela Avenida Almirante Reis.

No próximo ano, vai ser possível descobrir a história de mais duas zonas na capital. O Museu de Lisboa acrescentou dois novos percursos ao programa Percorrer Lisboa, que proporciona visitas a diferentes locais da cidade. Os mais recentes itinerários serão na Avenida Almirante Reis e na Colina de Santana, anunciou, em comunicado, a instituição esta quarta-feira.

O grande objectivo dos percursos do Percorrer Lisboa é ajudar as pessoas a compreender como a cidade foi construída e vivida. “Andamos pelas colinas, pelos bairros, por espaços e lugares, recuperando memórias e revisitando histórias e épocas”, refere-se no site do programa. Os percursos são sempre temáticos e orientados.

Há visitas em que se pode viajar na cidade de há mais de 2000 anos, como aquela que aborda a época romana. Também há percursos sobre ícones lisboetas, como São Vicente e Santo António. Ou há visitas temáticas como a escravatura, as mulheres em Lisboa e a história da comunidade queer. Em comunicado, o Museu de Lisboa indica que reforçou a parceria com a associação Batoto Yetu, para duplicar o número de sessões do itinerário sobre uma Lisboa africana, que se realizarão a 25 de Janeiro, 29 de Março, 25 de Maio e 12 de Outubro.

Ao longo do ano, será possível então fazer dois novos percursos. No que se realizará na colina de Santana será possível ver o sítio de palácios e antigos conventos convertidos em instituições de saúde e hospitais. As sessões serão a 26 de Maio e 16 de Novembro. Já no percurso da Almirante Reis poderá perceber-se “as suas diferentes fases de construção, ao sabor dos vários períodos políticos e tendências arquitectónicas”, sugere o museu. As sessões decorrerão a 28 de Junho e 29 de Novembro.

Cada visita-guiada tem o valor de cinco euros e todos os percursos podem ser consultados aqui. Já são 19 os itinerários que podem ser percorridos na cidade em diferentes datas.