Mesmo com tatuagens de Putin, o bailarino Sergei Polunin vai deixar a Rússia

A antiga estrela do Royal Ballet, que no corpo tatuou três imagens de elogio a Putin, declara que vai deixar a Rússia devido a problemas com a sua "alma". Sergei Polunin, ex-estrela do Royal Ballet de Londres, anunciou na quarta-feira que decidiu deixar o país com sua família, reclamando que sua "alma" não se sentia no lugar certo.

Nascido na Ucrânia, Polunin, de 35 anos, tem tido uma carreira por vezes tempestuosa, mas com muitas glórias. Tornou-se o mais jovem director de sempre do Royal Ballet aos 20 anos, antes de sair abruptamente dois anos mais tarde. Recebeu inúmeros prémios internacionais e actuou no Teatro Bolshoi de Moscovo e no La Scala de Milão.

Apesar de ter nascido em Kherson, Polunin tem sido um claro apoiante do presidente russo Vladimir Putin, ostentando três tatuagens no corpo com a imagem do chefe do Kremlin. Além disso, tem-se pronunciado a favor da guerra da Rússia na Ucrânia e adquiriu a cidadania russa.

"A minha alma não está no seu lugar. Obrigado por tudo o que a Rússia fez por mim. Chega uma altura em que a minha alma sente que não está no lugar onde deveria estar", escreveu numa publicação no seu canal oficial do Instagram, anunciando assim a sua partida.

"O meu tempo na Rússia expirou há muito tempo e é como se tivesse cumprido a minha missão aqui, por agora", acrescentou, sem dar mais pormenores. Polunin disse que ainda não sabia para onde se ia mudar.

Esta declaração surge dias depois de o governo russo ter nomeado um novo director-geral do Teatro Estatal de Ópera e Ballet de Sebastopol, na Crimeia anexada à Rússia, um cargo que Polunin ocupava anteriormente.