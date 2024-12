Marcas de luxo ponderam aceitar pagamentos em criptomoeda

A subida em flecha do valor da Bitcoin chamou a atenção de marcas e retalhistas de moda de luxo, suscitando um maior interesse na oferta de criptomoedas como meio de pagamento para explorar novas bolsas de riqueza e fidelizar os criptoinvestidores.

Até recentemente, apenas um punhado de marcas de luxo, incluindo as marcas de relógios LVMH Hublot e Tag Heuer, bem como as marcas de moda de propriedade da Kering, Gucci e Balenciaga, experimentaram ofertas de pagamento nesta moeda. Nas últimas semanas, os grandes armazéns de luxo franceses Printemps anunciaram que estavam a associar-se à maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, e à empresa francesa de tecnologia financeira Lyzito para aceitar criptomoedas, incluindo bitcoin e ethereum, nas suas lojas em França, tornando-se o primeiro grande armazém europeu a fazê-lo.

A medida, que surge num momento de ascensão da bitcoin, foi notada por outras marcas e retalhistas que estão a mostrar interesse em aderir. “Houve algumas chamadas, gerou interesse”, reconhece David Princay, presidente da Binance France, que afirmou que a empresa está em conversações com outras marcas de luxo.

A fabricante de isqueiros e canetas de luxo ST Dupont disse à Reuters que pretende aceitar pagamentos em criptomoedas em duas lojas de Paris. No domínio das experiências, a empresa de cruzeiros Virgin Voyages começou este mês a oferecer o seu primeiro produto que aceita bitcoin como opção de pagamento — um passe anual de 120.000 dólares para até um ano de navegação nos seus navios de cruzeiro.

Os reguladores há muito que alertaram para o facto de as criptomoedas, como a bitcoin, serem activos de alto risco, com utilizações limitadas no mundo real. Mas as promessas de apoio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que deverá introduzir uma regulamentação mais favorável às moedas electrónicas, têm alimentado subidas recorde da bitcoin.

Os analistas da S&P dizem que a narrativa está a começar a mudar, observando que a inovação da blockchain nos mercados financeiros poderia aumentar a previsibilidade das criptomoedas.

À procura de uma marca inovadora

As marcas de luxo há muito que procuram satisfazer os compradores abastados da indústria tecnológica, abrindo lojas em centros comerciais de luxo de Silicon Valley e lançando produtos como o Hermes Apple Watch, por exemplo, que combina a assinatura, as braceletes de pele cosidas do fabricante francês das malas Birkin com o relógio conectado do gigante tecnológico Apple.

Oferecer pagamentos em criptomoeda pode ser uma forma de as empresas se apresentarem como inovadoras em vez de uma “marca antiga e abafada que só vende para os boomers”, disse Andrew O'Neill, analista líder de activos digitais da S&P Global Ratings.

A opção de pagamento continua a ser muito simbólica. Os retalhistas costumam reconverter os fundos em euros ou dólares para compensar os riscos de volatilidade, enquanto para a maioria dos compradores, os métodos de pagamento são vistos como “algo que já foi resolvido” por plataformas de transacção como PayPal ou Venmo, explica O'Neill.

Mas para os investidores em bitcoin que assistiram a um forte aumento do valor do seu investimento, os bens de luxo — uma mala de mão de marca ou um relógio de gama alta — são uma escolha óbvia para diversificar a carteira, dizem os analistas.

Num sinal do crescente interesse das marcas de criadores, a Balenciaga lançou recentemente um porta-cartões em pele concebido para conter o hardware Stax da empresa de carteiras criptográficas Ledger. O acessório de couro preto, que é vendido por 350 euros, inclui um chaveiro, uma pequena réplica da Torre Eiffel e um chip NFC embutido sob o logótipo da marca. O hardware Stax Crypto da Ledger, o seu hardware de gama alta recentemente desenvolvido com um ecrã táctil curvo.

Alcançar uma clientela mais jovem

Gregory Boutte, director de clientes e digital do conglomerado de luxo Kering, descreveu a estratégia do grupo no que diz respeito à tecnologia como "testar e aprender" em vez de "esperar para ver". O responsável sublinhou que a adopção de novas tecnologias é fundamental para alcançar uma clientela mais jovem e asiática.

Desde 2022 que a marca estrela da Kering, Gucci, tornou as compras disponíveis através de dez criptomoedas para a maioria dos seus produtos nos Estados Unidos. A Printemps está a trabalhar para expandir o seu serviço de pagamentos criptográficos para a cidade de Nova Iorque, onde planeia abrir um retalhista multimarca no distrito de Wall Street em Março.

A ascensão do Bitcoin no final de 2021 provocou uma onda inicial de interesse de marcas de luxo com a Tag Heuer, chefiada na época pelo herdeiro do luxo LVMH Frederic Arnault, bem como a Gucci, aceitando pagamentos em criptomoeda no ano seguinte para algumas compras nos Estados Unidos.

Um defensor das criptomoedas que recentemente utilizou activos digitais para fazer compras de luxo é Eunice Wong, uma investidora e influenciadora conhecida como "Eunicorn". Wong disse que usou a criptomoeda para comprar vários relógios topo de gama este ano, incluindo um modelo Audemars Piguet Royal Oak. Mas não está interessada em ser atraída por marcas de luxo que procuram construir uma relação mais próxima com o cliente, preferindo contornar as lojas de retalho tradicionais e as rotinas de vendas porque isso demora demasiado tempo. “Se eu quiser comprar, compro no mercado secundário, não através deles”, disse à Reuters. “Quero-o agora”, justifica.