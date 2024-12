Como impedir que o Natal destrua um casamento

Este é o lugar de todas as birras, o sítio certo para desabafar sobre o lado B do Natal. Aquele que pode ser uma ameaça aos casamentos mais sólidos. Nestas semanas, a maior parte de nós regride um bocadinho à infância e aos rituais e tradições da nossa família de origem, que podem colidir com a da família do outro, por muitos anos que já tenham passado desde que estão juntos. O que parece fundamental para um é ridiculamente acessório para outro, e se juntarmos ao caldeirão os ritmos e as expectativas diferentes de várias gerações, e o cansaço que se acumula, o resultado pode ser muito pouco natalício. Temos alguns antídotos para lhe oferecer, Feliz Natal.

O Birras de Mãe está disponível na Apple Podcasts, Spotify e em todas as restantes aplicações para podcasts.