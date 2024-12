Duplo de Brad Pitt condenado por 19 crimes sexuais

O escocês Luke Oscar ​Ford, que foi duplo do actor Brad Pitt em WWZ - Guerra Mundial, foi condenado por 19 crimes sexuais e condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal de Edimburgo, informou o Serviço da Coroa e Procuradoria Fiscal da Escócia.

Ford, de 35 anos, foi acusado de abusar de mulheres, que conhecia em aplicações de encontros. Os crimes foram praticados durante 12 anos e incluíam estrangular, esmagar a cabeça de uma parceira contra a janela de um automóvel, esbofetear outra na cara e chantagear mulheres com a partilha de fotografias, noticiou a BBC. Uma das acusações era de “stealthing”, ou seja, “a não utilização de preservativo sem o conhecimento ou consentimento do parceiro, o que constitui violação”, sendo a primeira vez que alguém é condenado na Escócia por este crime específico.

“Ford é um predador sexual perigoso e manipulador”, disse o inspector da polícia escocesa Steven Gray. “Espero que o facto de se saber que ele está agora atrás das grades pelos seus crimes ajude [as vítimas] a seguir em frente com as suas vidas.”

Luke Ford apresentava-se como um actor amador, tendo sido escolhido para fazer de duplo de Brad Pitt durante as filmagens do filme WWZ - Guerra Mundial, de 2013, que decorreram em Glasgow. “Ele achava mesmo que ia ser o próximo Brad Pitt”, disse uma das vítimas de Ford à STV News, falando sob condição de anonimato. “Penso que havia vários duplos, mas a forma como ele o fazia parecia que era o único duplo do Brad Pitt.”