Denzel Washington admite não conhecer filmes de Kubrick: “Andava na rua”

O actor norte-americano Denzel Washington estava a promover o filme Gladiador II, em que participa, que foi lançado a 14 de Novembro em Portugal e ainda está nos cinemas, quando foi confrontado com uma pergunta que o obrigou a confessar que não conhecia o trabalho de Stanley Kubrick (1928-1999), realizador de filmes marcantes para a história do cinema como U2001 - Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971) e O Iluminado (1980). A resposta do actor suscitou algumas críticas, mas grande parte dirigia-se ao entrevistador Steve Weintraub, da publicação especializada em cinema Collider.

“Andava na rua quando ele estava a fazer filmes”, respondeu o actor de 69 anos quando questionado sobre o seu filme favorito de Kubrick, pelo que “não era um verdadeiro cinéfilo” na época. Aliás, “seria a pessoa que estaria lá fora a tentar roubar-te quando saísses de um filme do Kubrick”, continua com ironia Washington, cita o britânico Daily Mail, numa referência à sua condição económica na altura.

Afinal, continua na mesma entrevista, Denzel Washington deu os primeiros passos na sétima arte aos 20 anos e só começou a frequentar o cinema entre os seus 20 e os 23 anos. Mais tarde, esclareceu que quando era adolescente, via filmes como Shaft (1971) e Super Fly (1972) — cujos realizadores, o pai e filho Gordon Parks (1912-2006) e Gordon Roger Parks Jr. (1934-1979), respectivamente, estavam entre os cineastas negros mais relevantes nos anos 1970.

No que diz respeito à reacção dos seguidores do actor americano à entrevista, é possível ler nas redes sociais várias críticas dirigidas a Weintraub e à sua pergunta. O entrevistador, que usava uma T-shirt com uma fotografia a preto e branco de Kubrick, foi considerado “pretensioso” por assumir que Washington partilhava da mesma experiência cultural que ele. Para os fãs, Weintraub cometeu o erro de pensar que todos deveriam concordar com ele, no que toca ao lugar de Kubrick no cinema, “incluindo o actor negro mais famoso que participou em mais filmes de realizadores negros do que brancos”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

Ainda no X, outro internauta acrescenta: “Pensou que poderia pedir a alguém como Denzel Washington, que defende filmes negros, para falar sobre um realizador branco em vez de um negro.” Além disso, noutra perspectiva, “Washington provavelmente não gosta de nenhum filme de Kubrick que tenha visto, mas não há uma maneira educada de dizer isso”, sugeriu outro dos seus fãs.

“Críticos de cinema brancos são insuportáveis. A arrogância de fazer a divulgação de um filme e usar uma T-shirt de outro cineasta... Para questionar os actores sobre a filmografia daquela pessoa, como se fossem concorrentes num programa de televisão... São pessoas que posicionam tudo a partir da sua perspectiva muito branca, e neste caso, branca e masculina”, lê-se noutro comentário ao vídeo da entrevista.

Denzel Washington já ganhou dois Óscares: “Melhor Actor Secundário” por Tempo de Glória​, em 1990, e de “Melhor Actor” por Dia de Treino, em 2002. No Gladiador II, filme dirigido por Ridley Scott, o actor interpreta Macrinus, um maquiavélico proprietário de gladiadores com ambições políticas. A sequela estreou-se a 14 de Novembro, ainda está em exibição nos cinemas portugueses, e conta ainda com nomes como Paul Mescal, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Pedro Pascal.