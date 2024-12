EasyJet vai voar de Lisboa para Palermo e Tirana no Verão

A easyJet acaba de anunciar mais duas novas rotas para o Verão de 2025 em Portugal, desta vez ambas com ligação ao aeroporto de Lisboa: Palermo e Tirana.

Os voos entre a capital portuguesa e a cidade siciliana arrancam a 3 de Junho, com duas frequências semanais (terças e sextas). Enquanto a rota entre Lisboa e Tirana, capital da Albânia, começa a ser operada a 24 de Junho, também com dois voos por semana (terças e sábados).

Com estas novidades, são já oito as novas rotas anunciadas pela companhia aérea low cost para o próximo Verão, depois de Lisboa-Milão Linate, onde a easyJet passa a ter uma nova base; de Faro para Bordéus e Zurique; e do Funchal (Madeira) a Luton.

O “sucesso da entrada da companhia no mercado cabo-verdiano em Outubro deste ano”, com o lançamento das “primeiras rotas para a África subsariana na história” da empresa, entre a ilha do Sal e os aeroportos de Lisboa e Porto, ditou ainda a continuação e reforço da operação no próximo Verão. Além de serem novas rotas para a época, passam de quatro para cinco voos por semana a partir de Lisboa, e de duas para quatro frequências semanais no Porto.