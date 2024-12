Pela nossa saúde, a insuficiência cardíaca não pode continuar invisível

Não é possível adiar mais uma estratégia nacional para a insuficiência cardíaca (IC). Cerca de 770 mil portugueses têm esta síndrome. E a perspectiva é que, sendo esta uma doença do envelhecimento, estes números continuarão a aumentar. “Temos de começar já a prevenção”, alerta Cristina Gavina. A cardiologista foi co-investigadora, com Rui Baptista, do PORTHOS. Este estudo sobre a prevalência desta síndrome foi desenvolvido através de uma parceria entre a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a AstraZeneca e a NOVA Medical School e chegou agora à fase de discussão das recomendações que permitam a melhoria da gestão da IC em Portugal.

O estudo, realizado em território continental, foi conhecido em 2023 e revelou também que 9 em cada 10 pessoas desconhecem ter este diagnóstico, que é mais prevalente nas mulheres e tem assimetrias regionais muito relevantes. Desde que foi lançado este “alerta vermelho”, como Cristina Gavina definiu os resultados do PORTHOS, no último ano, um grupo multidisciplinar de peritos – em cardiologia, medicina geral e familiar, medicina interna, e investigadores (ou académicos) –, analisou os dados, discutiu-os em congressos, e definiu um conjunto de propostas que foram apresentadas neste início de Dezembro na NOVA Medical School, em Lisboa. “Há um ano vimos que havia iniquidade na distribuição da saúde em Portugal. Além da produção de conhecimento, este é um estudo que chama a atenção para a acção”, disse Hélder Pereira, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia durante a conferência, em que estiveram representantes de outras sociedades médicas e de doentes, da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Direcção-Geral da Saúde (DGS), da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos, além da directora da NOVA Medical School, Helena Canhão.

Este “estudo pioneiro a nível mundial” obrigou a fazer uma reflexão necessária “sobre o impacto dos seus resultados na organização do sistema de saúde”, explicou Hugo Martinho, director médico da AstraZeneca, abrindo caminho à exposição que Rui Baptista fez sobre as recomendações traçadas pelo grupo de peritos. “A criação de um processo assistencial integrado para os doentes com insuficiência cardíaca é fundamental”, esclareceu o co-investigador do PORTHOS, listando três perguntas essenciais a que se deve dar resposta para bem gerir a insuficiência cardíaca.

Primeira pergunta: que políticas devem ser implementadas para aumentar o conhecimento da doença? Dar prioridade à IC no plano de emergência e promover a sua gestão como um modelo de doença crónica, desenvolver formação para os especialistas em Medicina Geral e Familiar. Segunda pergunta: como melhorar o diagnóstico e que ferramentas devem ser disponibilizadas? Através da implementação de um verdadeiro plano de integração entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados Hospitalares, melhorar as acessibilidades para os doentes e implementar um programa de referenciação. Questões necessariamente interligadas com a terceira pergunta a que os peritos responderam: como melhorar a referenciação e o seguimento atempado dos doentes? Formação e desenvolvimento de equipas clínicas, criação de consultas remotas com médico especialista em IC, “em especial para áreas sem cobertura de cuidados de saúde primários”, desenvolvimento do processo único electrónico.

São, portanto, necessárias acções muito concretas, “que permitam mudar a realidade que encontramos”, disse Rui Baptista. Em resumo, as palavras-chave para a gestão da IC são integração, acesso e conhecimento, como ficou claro no debate entre autoridades de saúde e representantes de sociedades médicas e dos doentes. “A IC é uma prioridade em termos de saúde pública, que se vai orientar em três eixos: prevenir, tratar, reabilitar. Não temos um referencial ou normas orientadoras clínicas nos cuidados de saúde primários. Isso é fundamental”, afirmou Fátima Franco, directora do Programa das Doenças Cerebrocardiovasculares da DGS.

PORTHOS Lab: um incentivo para investigadores Foto Com o objectivo de promover a investigação, os dados recolhidos pelo PORTHOS serão disponibilizados aos profissionais que pretendam desenvolver projectos nesta área, anunciaram a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a AstraZeneca. “Ao abrir-se a base de dados à investigação está a promover-se a criação de valor em Portugal. Precisamos desse incentivo”, referiu a co-investigadora do estudo, Cristina Gavina. O PORTHOS Lab “é um projecto que durante muitos e muitos anos terá impacto na sociedade portuguesa”, afirmou Hugo Martinho, director médico da AstraZeneca.

Luís Filipe Pereira, que preside à Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, apelou para que exista “uma estratégia nacional”, que passe pela prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e por uma articulação entre cuidados primários e hospitalares. A insuficiência cardíaca tem de ser vista por todos, por isso, o também antigo ministro da Saúde acrescentou ainda a necessidade de divulgação e de literacia. “É evidente que uma das barreiras tem que ver com o desconhecimento da população portuguesa. As pessoas não sabem o que é IC”, disse. Nesta área da informação, muito já foi conquistado com o desenvolvimento do PORTHOS. Este projecto iniciou-se há já cinco anos. “Partimos com o objectivo de saber qual é a prevalência da IC em Portugal em pessoas com 50 ou mais anos, e queríamos caracterizar melhor os subtipos, fazer uma estratificação por género e idade”, resumiu Cristina Gavina, co-investigadora do PORTHOS, em conjunto com Rui Baptista.

Numa parceria entre a AstraZeneca, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a NOVA Medical School, montou-se uma clínica móvel que esteve instalada em 22 locais diferentes, realizando um screening, com análise ao sangue e electrocardiograma a 6189 pessoas, e questionário de sintomas e ecocardiograma para confirmação do diagnóstico a 2498 pessoas. A expectativa “conservadora” no início, segundo explicou Cristina Gavina em entrevista, era de uma prevalência esperada de 2,5% de adultos com mais de 50 anos com insuficiência cardíaca em Portugal Continental. “O número que encontrámos de 16,5% foi muito acima do esperado. Isto significa que 1 em cada 6 pessoas com mais de 50 anos vivem com IC.” E, mais, 90% destes pacientes desconheciam que tinham este diagnóstico. “O PORTHOS permitiu identificar estas pessoas, enviar cartas aos médicos de família e pedir para estarem atentos.” Isto é, foi possível iniciar uma intervenção imediata entre os participantes.

Todavia, é necessário fazer mais para chegar aos 770 mil que se estima terem a doença – sendo que a maioria deles só é diagnosticado em situações-limite, quando recorre às urgências com falta de ar ou inchaço. “A única forma de combater esta epidemia é prevenção, prevenção, prevenção”, explicou Fátima Franco. Quanto à prevenção, tudo começa muito lá atrás – e ainda na infância, de acordo com Pedro Morais Sarmento, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. “A IC tem uma particularidade interessante, e que aprendemos na faculdade: é o fim do percurso. O doente diabético vai acabar por ser doente com IC. A hipertensão arterial, que continua a ser mal tratada (é um problema grave em Portugal) leva a que o doente progrida para IC. Nas escolas, a alimentação tem de ser correcta, porque uma progressão para a obesidade, gera diabetes e também IC”, listou o coordenador adjunto do Núcleo de Estudos de Insuficiência Cardíaca desta sociedade médica.

Acessibilidade para todos

O estudo PORTHOS identificou igualmente assimetrias regionais que, para um dos co-investigadores, Rui Baptista, se resolvem com um “SNS robusto”. “As doenças cardiovasculares habitualmente associam-se com o PIB per capita. Quanto mais baixo, maior a prevalência. No Norte, temos uma prevalência de insuficiência cardíaca que é um terço daquela que temos no Alentejo, e que é mais baixa do que temos aqui na região de Lisboa, que é a região com o PIB per capita mais alto. O que é que explica que haja mais doença onde as pessoas são mais pobres?” A equidade no acesso, explicou: “No Norte do país nós temos uma cobertura de médicos de família de 100%”, registando naquela região taxas de controlo de factores de risco para a IC (como a hipertensão, a diabetes, a obesidade) acima do resto do país. “A cobertura do doente nos cuidados de saúde primários é assimétrica. Vamos tentar resolver”, reconheceu o médico internista Edmundo Dias, da Direcção Executiva do SNS. “Queremos acessibilidade à saúde para todos os doentes e que tenham acesso ao que precisam”, disse ainda, dando como uma solução o plano de transformação digital na saúde, nomeadamente com a implementação de teleconsultas.

O PORTHOS está a fazer o seu caminho, tendo despertado os actores na área da saúde para o problema. “Criou informação, que se está a transformar em conhecimento. Esperamos que haja acção”, desejou Victor Gil, que lançou as bases para este estudo e que preside ao Conselho Estratégico do PORTHOS.

À conversa com.... Rui Baptista, co-investigador principal do PORTHOS Foto 90% dos doentes desconhecem ter insuficiência cardíaca. Quais são as principais consequências deste desconhecimento? As principais consequências do desconhecimento do diagnóstico é que este depois é feito em condições agudas, isto é, quando o doente vai ao serviço de urgência com sintomas graves de falta de ar ou de inchaço, habitualmente, ou até uma morte súbita. Portanto, o conhecimento do diagnóstico é fundamental para evitar que este seja feito tardiamente. Na maior parte dos doentes, seguramente 70% ou 80% em Portugal, acabam por ter um diagnóstico de insuficiência cardíaca na urgência. Que recomendações gostaria de destacar? Há três ou quatro recomendações que são prioritárias. A primeira é a integração de cuidados. Usarmos ferramentas que nos permitam, em rede, e agora usando as ULS [Unidades Locais de Saúde], conseguir que estes doentes circulem num circuito que não passe pelo serviço de urgência e com internamentos e descompensações. Portanto, a criação de um processo assistencial integrado para os doentes com insuficiência cardíaca é fundamental. O segundo passo, também muito importante, é a utilização das ferramentas de diagnóstico que agora vão passar a estar disponíveis, porque finalmente foram comparticipadas pelo SNS, algo que já era uma prática da ADSE há muito tempo. Isso vai permitir identificar os doentes mais previamente. Depois, a questão da educação e formação. É importante que as pessoas compreendam que a insuficiência cardíaca é um problema tão grande ou maior do que outras doenças, como a diabetes ou a doença pulmonar obstrutiva crónica. Tem de haver esta literacia de saúde, para os doentes e para os cuidadores, porque depois muito disto tem que ver com o manejo da doença. Se os pais de uma criança que tem, por exemplo, asma não sabem lidar com aquelas crises mais simples, na verdade a resposta vai ser sempre ir à urgência ou não responder, porque não conseguem reconhecer bem os sintomas. Portanto, a questão da literacia de saúde também é muito importante neste contexto. Mas também da formação, nomeadamente para os especialistas de clínica geral e familiar. Exacto. O diagnóstico às vezes também não é muito óbvio, porque os sintomas são muito inespecíficos (o cansaço, os edemas). E, portanto, a ideia também é que nós possamos melhorar o nível de conhecimento basal de todos os médicos para que possam identificar também as formas mais subtis de forma atempada desta doença. Tem de haver uma multidisciplinaridade na resposta. Cada actor da sociedade (não só dos médicos, mas também dos doentes e da família) tem de assumir um papel. Estas doenças são muito transversais? São muito transversais porque são causadas por factores de risco que são muito, muito horizontais – hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade. E, portanto, há múltiplos stakeholders que vão tocando nestes doentes, que são os médicos de família, depois a nível hospitalar são os cardiologistas, são os internistas. Os enfermeiros têm um papel importantíssimo depois na gestão destes doentes nas clínicas de insuficiência cardíaca. Isto está muito ligado à organização de cuidados. Imagine o que é que era os doentes que andam nas diálises com doença renal crónica, não terem aqueles centros especializados onde são acompanhados e, no fundo, conseguem ter todos os seus problemas resolvidos sem chegar ao hospital no mesmo espaço. Nós continuamos a olhar para a insuficiência cardíaca de uma forma muito arcaica quando, na verdade, estas doenças crónicas o melhor sítio para as tratar não é o hospital; são estas plataformas intermédias de entrega de cuidados. Em que medida é que as políticas de saúde podem contribuir para a prevenção e gestão optimizada da insuficiência cardíaca? Nós temos uma coisa muito boa no nosso país, que é o SNS ser um sistema centralizado. Nós conseguimos, com base em políticas públicas de saúde, interferir na qualidade de vida e nos resultados em saúde do nosso país. Isto tem muito a ver com esta capacidade de podermos implementar políticas de saúde de base populacional, quer pela Direcção-Geral de Saúde, quer pelo Ministério. São estas emanações que vêm das entidades centrais que permitem depois que os dados da ciência sejam implementados a nível dos centros de saúde, dos hospitais e das políticas de saúde pública. Se nós tivermos políticas de saúde que vão ao encontro destas necessidades que estamos aqui a dizer, a natureza do sistema, que é altamente capilar, consegue de facto melhorar os resultados em saúde. Isto é inegável. Foto: António Saraiva