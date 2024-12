Missão: tornar o mundo um lugar mais sustentável

Há quase 30 anos no sector, a Sociedade Ponto Verde (SPV) dá agora um importantíssimo passo para um mundo ecologicamente melhor. Se cada cidadão comum tem o dever de separar os resíduos, por sua vez, reciclando-os, as grandes empresas também dar o seu contributo para esta missão.

A partir de 1 de Janeiro de 2025, a SPV — líder no segmento do fluxo específico de resíduos de embalagens urbanas há 28 anos —, passa também a fazer a gestão das embalagens industriais e comerciais. O que significa isto, na prática? Que as embalagens de produtos que não são directamente destinadas ao consumo doméstico (ou seja, embalagens que se encontram em instalações da indústria ou do retalho e comércio) passam a ser geridas pela Sociedade Ponto Verde. São exemplo destas embalagens as paletes não reutilizáveis, bidões ou filme plástico retráctil.

Para comunicar esta novidade, a SPV lançou uma campanha de comunicação que assegura presença em digital e em imprensa. Como todos temos um papel a desempenhar nesta missão de contribuir para a circularidade dos materiais, as empresas que depositam no mercado este tipo de embalagens precisam de estar agora mais atentas, pois têm a obrigação legal de garantir a compliance ambiental dos seus resíduos, ao abrigo da responsabilidade alargada do produtor.

Sobre esta mudança de paradigma, Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, afirma: “O novo regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor faz com que a partir do próximo ano as embalagens industriais e comerciais passem também a ser geridas por nós. Como tal, a Sociedade Ponto Verde, enquanto líder de mercado, está aqui para prestar o melhor serviço às empresas, com o foco na garantia do encaminhamento da embalagem e resíduos de embalagem para reciclagem através de um sistema de rastreabilidade até ao seu destino final.” E assegura: “A nossa experiência e conhecimento adquiridos ao longo destes 28 anos, com uma aposta forte em ID e Inovação, dão-nos a aptidão de gerir outro fluxo de embalagens, de trazer boas práticas para o mesmo e de garantir que os nossos clientes cumprem todas as obrigações legais.”