O barulho dos fãs (e não só das luzes), a adrenalina palpável em cada batimento cardíaco, o golo no último minuto - o futebol a ser futebol vive destes momentos. A partir desta época, a UEFA Europa League e a UEFA Conference League alimentam ainda mais a paixão dos fãs, introduzindo mais jogos e maior emoção a duas das principais competições do futebol europeu. E enquanto sonhos são alimentados um pouco por toda a Europa, a Kaizen Gaming, através da sua marca Betano, está no coração desta nova onda de futebol, ajudando a ampliar a magia por entre milhões de fãs.

Em Portugal essa excitação é palpável. Clubes como o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto, o Sport Lisboa e Benfica, o Sporting Clube de Braga e o Vitória Sport Club carregam nos seus emblemas as esperanças de milhões de adeptos, com autênticas epopeias fora de portas. Não é apenas por ganhar - é o sentimento de fazer parte de algo maior. A Betano, através da sua parceria estratégica, traz estes fãs para mais próximo do campo, transformando os jogos em experiências partilhadas que duram muito para lá dos 90 minutos. E não é de hoje. Com parcerias de naming no Brasil (Copa Betano e o Brasileirão Betano), como patrocinador do UEFA Euro 2024 e da CONMEBOL Copa América, a marca provou que não é apenas querer estar presente - é querer causar um impacto e jogar ao ataque.

Entre os fãs e o futebol

O futebol não é jogado apenas em campo. Vive dos cânticos que se ouvem e ecoam por todos os estádios, dos equipamentos usados com orgulho tanto no café ao lado de casa como num pub no outro lado da Europa, e de momentos partilhados entre amigos a assistir a highlights a horas tardias da noite. A Betano percebe isto perfeitamente. Com esta parceria com a UEFA Europa League e a UEFA Conference League, a marca quer escrever um novo tipo de história - uma onde os fãs são os heróis da narrativa. Não é sobre publicidade em paragens de autocarro ou revistas, é sobre criar conexões. Seja através das parcerias com as novas ligas europeias ou com clubes históricos como o Aston Villa, o Benfica ou o Sporting, a Betano transforma o futebol numa celebração que os fãs conseguem ver, sentir e viver. Todos os cânticos contam.

Atrás do sonho

Há uma certa poesia no futebol. Um brilho na forma como liga de forma invisível pessoas de diversos países e continentes, um ritmo que alimenta os sonhos das pessoas mais diferentes. Para a Betano não é apenas um patrocínio, é uma promessa de alimentar a essência do desporto. A Kaizen Gaming, um nome de destaque no sector de GameTech, já tem raízes em 17 países e com ambições de chegar aos 26 até 2026, o caminho da Betano é um caminho para a final - um espelho das várias equipas em todas as competições. E estas parcerias um testamento a uma visão que se estende para lá do jogo: uma visão de comunidade, de paixão e de inovação.

Com outra época a decorrer na UEFA Europa League e UEFA Conference League, a Betano entra em campo para inspirar os fãs a sonhar mais alto. É o futebol num estado superior, onde cada jogo conta uma história e onde cada fã é parte da mesma.