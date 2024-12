Confessar ou assumir: dilemas éticos da IA no novo episódio de Accused

Um erro num software de reconhecimento facial tem consequências devastadoras e coloca em causa o uso das novas tecnologias. Alguns dos ingredientes do novo episódio de Accused, para ver no AXN.

Prestes a fechar um negócio milionário, dois empresários da área da tecnologia debatem-se com uma decisão que pode comprometer o seu futuro profissional, mas que ocultando pode ter consequências nefastas. Uma decisão difícil que destapa preconceitos enraizados e conduz a uma sucessão de acontecimentos que leva, inesperadamente, um deles até ao banco dos réus.

Protagonizado por Nick Cannon e Patrick J. Adams, o terceiro episódio da segunda temporada de Accused envolve-nos num novo dilema moral relacionado com as potenciais aplicações nefastas da Inteligência Artificial. Um tema da actualidade que, tal como nos episódios anteriores, coloca mais perguntas do que respostas e, sobretudo, convoca para a questão: o que faria naquela situação?

Produzida por nomes aclamados da indústria, em Accused cada episódio é um thriller envolvente que arranca na sala de tribunal e, recorrendo a flashbacks, nos transporta para o momento do crime e as suas motivações, percorrendo sempre uma linha ténue onde uma pessoa com um percurso aparentemente normal comete um acto inconfessável.

Desde dia 5 de Dezembro – e todas as quintas-feiras –, para ver no canal AXN, às 22h55.