Café da manhã: um ritual para verdadeiros apreciadores

O que define um dia bom? A maioria dirá que tudo se relaciona com a maneira como o dia começa. E em casa de portugueses, isso significa acordar, tomar um duche, e apostar num bom pequeno-almoço com um café de qualidade. Não há nada mais revigorante que um café saboroso, capaz de nos despertar para mais um dia de desafios. Idealizada para alterar as rotinas de preparação de café em casa, a máquina de café automática da De’Longhi, a Rivelia, é um convite à descoberta do novo mundo dos grãos de café frescos. Tudo à distância de cliques num ecrã inteligente, como se espera das máquinas da nova geração. Destacamos os quatros passos que tem de seguir se está agora a mergulhar no universo maravilhoso dos cafés de especialidade.

1 - Qualidade como selo de excelência: os grãos

Na hora de escolher a origem do café, há um leque de possibilidades tão grande que este pode muito bem passar a ser um divertido programa de experimentação, para todos, lá em casa. A Rivelia permite experimentar diferentes variedades de café e explorar as suas origens e sabores únicos de uma forma rápida e prática. A pensar nessa escolha tão personalizada, esta máquina vem equipada com duas inovadoras ferramentas da marca, a Bean Switch System e a Bean Adapt Technology. O primeiro é um sistema que armazena os grãos de café preferidos em dois compactos depósitos de grãos (de 250g cada), fornecidos com a máquina, que pode ir utilizando de forma alternada sempre que quiser. Cada variedade de café terá o seu depósito, e para efectuar a troca dos depósitos só tem de seguir as instruções dadas pela máquina, utilizando o Switch Mode para esvaziar o moinho. Depois, com a tecnologia Bean Adapt, poderá também adaptar facilmente os parâmetros de moagem, dosagem e infusão em função do café que estiver a utilizar: e aqui sim, entramos num nível de personalização absoluto. Desta forma, irá conseguir executar a extracção ideal do café, tudo à distância de cliques num ecrã. Portanto, o primeiro passo é descobrir os grãos.

Foto DR

2 - Utilização sem esforço: compreender as rotinas

Ninguém tenciona passar largos minutos a preparar um café, nem mesmo os especialistas. A máquina é que se adapta ao utilizador e conhece, até, as suas preferências do dia-a-dia. Esta inovadora máquina de café é exemplo dessa facilidade, pois o seu intuitivo ecrã a cores de 3,5” foi pensado para integrar animações envolventes que acompanham o percurso de transformação do grão até à chávena, mostrando cada passo do processo. É possível criar quatro perfis de utilizador e a Rivelia fixa a sua rotina de café (tem incorporada a função Rotinas de Café), ajustando o menu ao longo do dia em função dos hábitos e gostos dos habitantes da casa. Um expresso ligeiro ou um cappuccino com uma dose extra de café de manhã? Depois de almoço, um garoto ou um americano? A Rivelia irá saber. O segundo passo é, por isso, estabelecer rotinas.

Foto

3 - Bebidas para todos os gostos: testar

Quando pensamos em máquinas de café é fácil ficarmos presos à ideia de que é só café. Com a Rivelia, é possível preparar bebidas de leite como são os clássicos Cappuccinos ou Flat White, sem que isso seja uma complicação. Isto é possível graças à exclusiva tecnologia LatteCrema Hot, que se materializa num depósito de leite térmico. As bebidas saem todas com uma espuma rica e cremosa, na temperatura certa, como vê naquelas publicações do Instagram, quer escolha bebidas de leite de origem animal ou vegetal. No total, e numa óptica de facilidade, a máquina traz 16 receitas automáticas disponíveis na versão com LatteCrema Hot. (Nos modelos com o vaporizador manual avançado, poderá agir como um barista profissional, e nesta versão estão disponíveis 8 receitas automáticas). Já se adivinha que o terceiro passo é, portanto, testar e descobrir receitas.

4 - Um design elegante: a cor

Desconfie de quem lhe disser que não escolhe, também, um novo equipamento pelo seu look. O design da Rivelia, minimalista e elegante, baseia-se na filosofia do “bom design” de Dieter Rams, famoso nos anos 70 do século XX, que acreditava que o bom design não é apenas visualmente agradável, mas é também inovador, inteligente e durável, tornando o produto fácil de compreender e prático de utilizar. A Rivelia incorpora perfeitamente esta filosofia, aplicando o seu principal princípio de design: simplicidade de engenharia. Seja um principiante ou um especialista, este design meticuloso faz com que toda a experiência de preparação do café seja descomplicada.

É por isso que a Rivelia tem o depósito de grãos e o depósito da água fora da máquina, mantendo as matérias-primas à vista de todos. E, claro, há sempre aquele plus: é uma máquina que fica bem em qualquer cozinha ou sala de jantar, devido às suas elegantes quatro cores - cinzento pebble, branco árctico, bege natural terroso, e preto ónix - e linhas finas, que nunca passam de moda. A escolha de superfícies mate e de cantos suavizados e acentuados, com um acabamento brilhante fácil de limpar, fazem da Revelia uma preferida. O último e quarto passo é, portanto, eleger a cor da máquina.