Trabalhadores do fisco atiram códigos tributários ao chão para protestar contra o Governo

No primeiro de dois dias de greve, 2000 trabalhadores da AT manifestaram-se em Lisboa para reclamar mais meios e melhores salários. Lançaram livros ao chão e ergueram um “muro” de descontentamento.

Ana Marques, assistente técnica na Direcção de Finanças de Leiria, de 53 anos, segura na mão esquerda um pequeno livro. É uma velha edição de 2003 do Código do Imposto do Selo, editada pelo Vida Económica. Está gasto nas pontas, notam-se as marcas do tempo junto à fina lombada azul.