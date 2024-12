CTT e DHL juntam-se na Península Ibérica para crescer nas entregas

Um dia depois de ter anunciado um acordo para a aquisição de uma empresa de desalfandegamento de encomendas em Espanha, a Compañia Auxiliar al Cargo Expres (Cacesa), o grupo CTT anuncia esta quinta-feira uma parceria com o grupo DHL, para potenciar o negócio de entregas na Península Ibérica.

De acordo com a informação divulgada ao mercado, a CTT Expresso acordou a aquisição de 100% da DHL Parcel Portugal e a aquisição de 25% da DHL Parcel Iberia, através da Danzas, seu accionista único. Já o grupo DHL vai adquirir 25% da CTT Expresso.

De acordo com a informação divulgada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo CTT opera nos segmentos B2C (consumidores) e B2B (empresas) em Portugal e no segmento B2C em Espanha, Enquanto a DHL Parcel Iberia opera no segmento B2B em Espanha.

O propósito da troca de participações é criar “um operador logístico de e-commerce integral, com potencial para liderar o segmento de última milha na Península Ibérica com mais de 1,25 milhões de euros em receita”, refere a empresa, acrescentando que “o negócio B2B da DHL na Península “vai permitir uma diversificação natural aos CTT que têm exposição maioritariamente ao B2C”.

Com esta operação, “o negócio de comércio electrónico em Portugal será totalmente transferido para a CTT Expresso”.

Para efeitos da parceria, a CTT Expresso foi avaliada em 482 milhões de euros, a DHL Parcel Iberia em 106 milhões de euros e a DHL Parcel Portugal em 12 milhões de euros.

O grupo CTT adianta ainda que, com a conclusão da operação, prevista para o segundo trimestre de 2025, espera receber da DHL um montante líquido de 69 milhões de euros.

As duas empresas podem aumentar, no futuro, as respectivas participações até 49%.

O negócio ainda está, no entanto, dependente da autorização das entidades competentes.