Fórmula 1: Liam Lawson sucede a Pérez na Red Bull

O piloto neozelandês Liam Lawson será o novo colega de equipa do neerlandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, no Campeonato do Mundo de 2025, anunciou esta quinta-feira a Red Bull, um dia após ter chegado a acordo para a rescisão com o mexicano Sergio Pérez.

"É um sonho que se concretiza, algo que sempre ambicionei e para o qual trabalho desde os oito anos de idade", afirmou o neozelandês, que disputou as últimas seis corridas do campeonato de 2024 na equipa satélite da Red Bull.

Lawson estreou-se na F1 no ano passado, ao volante de monolugar da escuderia AlphaTauri, tendo participado em cinco provas e conquistado os primeiros pontos na disciplina rainha do desporto automóvel no Grande Prémio de Singapura, ao terminar na nona posição.

"Estou muito entusiasmado por poder trabalhar ao lado do Max e aprender com um campeão do mundo. Não tenho dúvidas de que vou beneficiar da sua experiência. Mal posso esperar...", admitiu o neozelandês.

Sergio Pérez protagonizou uma época de 2024 muito apagada, terminando na oitava posição no Mundial de pilotos, com o recorde de maior distância entre colegas de equipa (285 pontos), depois de na temporada anterior ter sido vice-campeão, apenas atrás de Verstappen.

A Mercedes anunciou, entretanto, o regresso do finlandês e antigo companheiro de Lewis Hamilton entre 2017 e 2021 como piloto de reserva para 2025. Bottas estava livre depois de ter sido anunciada a saída da Sauber, regressando a Brackley​ como terceiro piloto e alternativa ao britânico George Russell e ao italiano Andrea "Kimi" Antonelli.

“Bem-vindo a casa, Valtteri! É óptimo ter-te de volta", declarou um Toto Wolff confiante de que a "experiência ajudará a Mercedes", sublinhando as inúmeras vitórias em Grandes Prémios e o "papel vital em cinco vitórias no Mundial de construtores".