Liga Conferência: Vitória empata com Fiorentina e evita Chelsea até à final

O Vitória SC confirmou esta quinta-feira, na recepção (1-1) à Fiorentina, a campanha brilhante da formação de Guimarães na fase regular da Liga Conferência, assegurando o segundo lugar, atrás dos ingleses do Chelsea, que só poderão encontrar nesta prova caso ambos cheguem à final.

O Vitória esteve na iminência de impor a segunda derrota da fase regular à Fiorentina (quarta da temporada, contando os desaires com Atalanta e Bolonha), mas Mandragora (87') evitou a queda da formação "viola", numa noite em que o espectáculo proporcionado pelas duas equipas esteve em consonância com o estatuto dos emblemas nesta competição.

Os vitorianos precisavam de um ponto para carimbarem o acesso directo aos oitavos-de-final, mas, apesar de defrontarem o finalista das duas últimas edições da Liga Conferência, e de terem baixas importantes na defesa e no ataque (Borevkovic e Nelson Oliveira) sentiram que podiam conquistar algo mais.

Até porque um triunfo os colocaria fora da rota de colisão com o primeiro classificado, que em condições normais seria sempre o intocável Chelsea, com os ingleses a sublinharem essa liderança com uma goleada (5-1) ao Shamrock Rovers, chegando ao intervalo a vencer por 4-1. No final, graças ao empate no Lugano-Pafos (2-2), os minhotos lograram mesmo o segundo posto.

Com o goleador Moise Kean no banco “viola”, os minhotos demoraram uns bons 15 minutos para neutralizarem o perigo criado por Kouamé e Ikoné, dupla que, nesse período, chegou com inusitada facilidade à área de Bruno Varela, ainda que nenhum dos três remates da primeira parte tenham sido enquadrados com a baliza.

A Fiorentina esperava pelo Vitória num bloco médio e conseguiu até superiorizar-se em matéria de posse de bola. Mas uma postura pouco agressiva e alguns erros nas transições defensivas deixaram a equipa de Rui Borges mais perto do golo.

De tal forma que na sequência de uma recuperação de Manu Silva, Kaio César arrancou para cruzar ao segundo poste, onde surgiu Gustavo Silva, o ponta-de-lança improvisado, para empurrar a bola para as redes italianas. Nessa altura já Nuno Santos, Kaio César e o próprio Gustavo Silva estavam a dever um golo aos adeptos vimaranenses.

Positivo/Negativo Positivo Gustavo Silva Marcou um golo determinante para o apuramento e para conservar um importante segundo lugar. Ficou a dever mais um bom par de golos à equipa.

Positivo Kaio César Fez a assistência para o golo numa noite que teria sido perfeita caso tivesse marcado a 15 minutos do final.

Positivo Manu Silva Foi o pilar da equipa. Iniciou o lance do golo. Negativo João Mendes Poucas coisas lhe correram bem num jogo que precisava de todo o talento do médio.

Falta perdoada após o golo que Gustavo Silva não foi capaz de “clonar” instantes depois, em mais um erro que deixou o brasileiro isolado. Uma deficiente recepção e consequente escorregadela de Gustavo evitaram um resultado ainda mais adverso para a Fiorentina, que confirmava a propensão da formação portuguesa para o remate fácil, aspecto que liderava à entrada da última ronda desta fase de Liga.

Em risco de falhar o apuramento directo, a Fiorentina foi em busca do golo da igualdade, colocando Moise Kean em jogo, ao lado de Kouamé, levando o Vitória a enveredar por um jogo de transições que poderia ter redundado num segundo golo que os homens de branco foram adiando.

Kean teve (67') no pé direito a possibilidade de empatar, mas Bruno Varela negou o golo ao internacional italiano. Reagiu o Vitória com uma "rajada" de remates que poderiam ter sentenciado o jogo, mas que nem Kaio César, Tiago Silva ou Gustavo Silva foram capazes de converter em golo.

Aproveitou a Fiorentina para insistir e marcar por Mandragora, a três minutos dos 90, penalizando os minhotos que por instantes deixaram escapar o segundo lugar, recuperado por linhas travessas graças ao empate do Lugano.