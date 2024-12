Três curtas-metragens portuguesas em competição no Festival de Clermont-Ferrand

A Fronteira Azul, de Dinis Costa, Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, e Bad For a Moment, de Daniel Soares, vão marcar presenca no prestigiado festival francês.

Os filmes Percebes, Bad For a Moment e A Fronteira Azul foram seleccionados para o Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que começa a 31 de Janeiro em França, revelou esta quinta-feira a organização.

Amplamente considerado o mais relevante evento dedicado à curta-metragem, o Festival de Clermont-Ferrand conta com A Fronteira Azul, de Dinis Costa, na competição nacional, sendo esta uma produção francesa com co-produção luso-espanhola.

O filme narra a chegada de um navio ilegal "através dos olhos de múltiplas personagens: os migrantes, os que cuidaram deles à chegada, os que os transportaram de Espanha para Calais, aqueles que os observam de um veleiro e a partir da rua", refere a sinopse da produtora Furyo Films.

Na competição internacional de Clermont-Ferrand vão estar Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, e Bad For a Moment, de Daniel Soares, ambos já exibidos e premiados noutros festivais.

Para Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, esta selecção surge na mesma semana em que Percebes entrou na lista de finalistas na corrida a uma nomeação aos Óscares de 2025. Em Junho, o filme venceu o prémio máximo do Festival de Annecy, também em França.

Percebes é um documentário em animação que explora o ciclo completo da vida deste molusco que faz parte da gastronomia portuguesa. Ao mesmo tempo, o filme contextualiza a apanha de percebes na região do Barlavento Algarvio, dá voz a quem lá vive e trabalha, aborda a relação com o mar e com o turismo.

No caso da realizadora Laura Gonçalves, este regresso a Clermont-Ferrand acontece dois anos depois de ter vencido o prémio de Melhor Filme de Animação com O Homem do Lixo (2022).

Bad For a Moment, de Daniel Soares, que em Maio teve uma menção especial no Festival de Cannes, trata, através da ficção, de questões sociais relacionadas com a habitação e a vida nas cidades. "Um evento de team-building corre mal e obriga o dono de um atelier de arquitectura a encarar a realidade do bairro popular que a sua empresa está a gentrificar", diz a sinopse.

A 47.ª edição do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand decorrerá entre 31 de Janeiro e 8 de Fevereiro.