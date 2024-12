Sexta na TV: Descarrilada com Ilana Glazer, de Air Jordan 1 nos pés

CINEMA

No Coração do Mar

Cinemundo, 20h25

Ron Howard mergulha nas águas de um acontecimento que terá influenciado Herman Melville na escrita de Moby Dick: o ataque de um cachalote gigantesco ao baleeiro Essex. Aconteceu em Novembro de 1820, deixando os homens da tripulação à deriva em alto-mar durante meses. Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson assumem as personagens.

Air

TVCine Top, 21h30

Em 1984, a Nike atravessa um momento difícil. Phil Knight, fundador da marca desportiva, contrata Sonny Vaccaro para investir e fazer crescer o negócio na área do basquetebol. É então que Sonny tem uma ideia arriscada: propor um contrato de representação a Michael Jordan, um basquetebolista promissor recém-contratado pelos Chicago Bulls, e produzir uma linha de sapatilhas à sua volta.

Este biopic, escrito por Alex Convery, é sobre o icónico modelo Air Jordan 1, um sucesso mundial que se mantém até hoje. Com Ben Affleck como realizador e actor, conta ainda com Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis no elenco. Embora Jordan não tenha estado envolvido na produção, fez várias sugestões a Affleck, entre elas a de Davis para o papel de sua mãe.

Adam

RTP2, 22h58

Estreia em longa-metragem da marroquina Maryam Touzani que, para escrever o argumento, se inspirou numa situação real, vivida na sua infância. Desde que o marido morreu que Abla cuida sozinha de Warda, a filha de oito anos. As duas vivem da confecção de pão e bolos que vendem a partir de casa. Um dia, tocam à campainha. É Samia, uma jovem grávida desesperada por trabalho.

Descarrilada

Star Comedy, 1h16

Esta comédia de Judd Apatow tem Amy Schumer como autora do argumento e como protagonista. Encarna uma mulher sem pinga de romantismos e muita fobia ao compromisso, que é apanhada na curva ao apaixonar-se por um homem (Bill Hader) que deveria ter sido apenas mais um caso de uma noite. Tilda Swinton, Brie Larson, Colin Quinn, Vanessa Bayer, John Cena e LeBron James juntam-se ao elenco.

SÉRIE

The Head

Max, streaming

Começa a terceira temporada do thriller psicológico dirigido por Jorge Dorado e interpretado por um elenco multinacional. Mete ciência, isolamento e crime. Gravita sobre uma investigação revolucionária, orientada para solucionar o problema das alterações climáticas, cuja equipa é destacada para locais remotos do planeta e vai sofrendo baixas.

DOCUMENTÁRIO

Lynch/Oz

TVCine Edition, 10h40

A obsessão do cineasta David Lynch pelo clássico O Feiticeiro de Oz (1939) é explorada neste documentário dirigido por Alexandre O. Philippe. Outros realizadores, como John Waters ou Karyn Kusama, contribuem para o trabalho de detectar traços simbólicos dessa influência na obra de Lynch (Veludo Azul, Um Coração Selvagem, Mulholland Drive, Twin Peaks...), seja pela temática ou por pistas visuais como os icónicos sapatos vermelhos.

COMÉDIA

Ilana Glazer: Magia Humana

Disney+, streaming

Estreia. Gravado em Toronto (Canadá), no Elgin and Winter Garden Theatre Centre, é o novo especial de stand-up de Ilana Glazer, que co-criou e co-protagonizou (com Abbi Jacobson) a série Broad City, integrou o elenco de The Afterparty e entrou no filme Girls Night. Sucede a The Planet Is Burning (2020) e vem recheado de observações sobre essa Magia Humana que foi dar à luz a sua filha.

INFANTIL

One Piece Stampede: O Filme (VP)

Panda Kids, 13h30

Vem aí a mais famosa convenção de piratas. O desafio desta edição é encontrar o tesouro escondido pelo rei dos piratas. Reencontros, aventuras, corridas de barco e atribulações de todos os tipos aguardam os corajosos que decidam participar. Entre eles está Monkey D. Luffy e a sua tripulação. Com realização de Takashi Otsuka, uma animação que adapta a célebre anime com o mesmo nome, escrita e ilustrada por Eiichiro Oda em 1997.