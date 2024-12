E, do nada, os Bodhi regressam num óvni chamado The Beauty of Degraded Media

Houve um primeiro lançamento, o EP The Haunted Sessions, explicitamente na senda dos Nirvana, a banda que levara Paulo Jacob a querer pegar na guitarra e compor canções. Houve uma segunda edição, um álbum homónimo, que se expandia já em várias outras direcções, já não eram só os Nirvana. E haveria, se tudo corresse como previsto, um sucessor daquele. Começou a ser gravado, foi posto em pousio três anos, foi recuperado e abandonado novamente, incompleto. Estamos agora em 2024. Dezoito anos depois, The Beauty Of Degraded Media torna-se, por fim, realidade. Um óvni curioso, como são todos os óvnis, qual fenda no espaço-tempo em forma de colecção indie pop, facção 90s, a aparecer de surpresa perante nós.

