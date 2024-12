As arquitectas também fazem as nossas casas, e estão a mostrá-lo em Coimbra

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos mostra na Casa das Caldeiras projectos e obras de 70 arquitectas do país inteiro. Para ver até 31 de Janeiro e, a partir de Março, em Lisboa.

Por agora, são apenas 7%, das cerca de 10 mil arquitectas em actividade em Portugal, as que aceitaram o repto lançado no passado mês de Julho pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos para mostrar os seus projectos e trabalhos na Casa das Caldeiras, em Coimbra. Mas as mulheres que integram a comissão organizadora da exposição Arquitectas da Nossa Casa, que desde o dia 26 de Outubro preenche a galeria da sede daquela secção da Ordem, afirmam-se convictas de que este é “um primeiro passo para chamar a atenção para uma realidade que tem de ser abordada no nosso país, como, de resto, já o fazem outras ordens profissionais”.