Comprar automóvel novo na Amazon já é possível em algumas cidades dos EUA

Comprar um automóvel novo passou a ser possível na Amazon, numa ferramenta que, inicialmente, está disponível em 48 cidades norte-americanas. Ainda em fase de experimentação, a ferramenta nasce de uma parceria com a Hyundai — e, para já, apenas modelos da marca sul-coreana estão disponíveis para aquisição —, mas, diz a plataforma de compras online, “mais marcas automóveis deverão aderir” a este canal de negócio.

Na Amazon Autos (Beta), os compradores podem procurar veículos, pagar com uma opção de financiamento personalizada (ou fazê-lo a pronto pagamento, havendo disponibilidade orçamental) e seleccionar produtos de protecção opcionais. A entrega da viatura adquirida é feita num concessionário à escolha, sendo ainda possível pedir a entrega do veículo.

De acordo com a Amazon, a ideia é vencer a Tesla no negócio das vendas directas, numa altura em que a satisfação com o modelo tradicional está a descer nos EUA; para a Europa ainda não está disponível o canal de vendas automóvel, mas é possível que chegue mais depressa do que se espera, na medida em que a percepção é de que este método de compra de um carro novo é mais transparente, cómodo e fácil para o cliente. Até porque, explica-se, a aquisição pode incluir retoma, com uma “avaliação instantânea” do carro usado e possibilidade de usar esse valor na compra do novo.

Para já, a Amazon Autos apenas apresenta uma lista de veículos Hyundai seleccionados, com uma forte aposta no novo Ioniq 5, embora a Amazon diga que planeia colocar novos modelos na listagem e apresentar outras marcas automóveis no próximo ano. O que fica por explicar é como poderá funcionar um test drive, sendo o automóvel a segunda compra de maior relevância da maioria das pessoas, que prefere experimentar antes de assinar um contrato. Além disso, as devoluções gratuitas — uma das mais-valias da plataforma de compras online — não funcionam com algo tão grande e dispendioso como um automóvel.