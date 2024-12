Marcelo recebeu Governo e pediu presentes: quer mais “cooperação” e previsibilidade

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Luís Montenegro e todo o elenco executivo no Palácio de Belém para os cumprimentos de boas festas e, em jeito de balanço de final do ano, aproveitou para deixar recados, apontando que a relação entre Presidência e executivo tem de ser aprimorada. No seu primeiro Natal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro elogiou a relação institucional entre São Bento e Belém e as "conversas" e "reflexões" que tem trocado com Marcelo. Uma "solidariedade estratégica", resumiu. Mas o Presidente da República quer mais. Marcelo deixou uma lista de presentes que quer no sapatinho para o próximo ano: mais "previsibilidade" e uma "cooperação estratégica" porque a "solidariedade institucional é importante, mas não é suficiente".

