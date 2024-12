Há 124 freguesias que vão ser desagregadas. Veja se a sua é uma delas

São 124 as uniões de freguesia espalhadas por todo o país cujo processo de desagregação foi aprovado pelo grupo de trabalho e pela Comissão do Poder Local e Ordenamento do Território. São uniões em que todas as freguesias que lhes deram origem voltarão a existir de forma separada, como antes da chamada Lei Relvas, de 2013. Aqui está a listagem das uniões de freguesia que se irão desagregar no próximo ano, indo a eleições autárquicas já separadas, no início do Outono.

Aveiro

União de Freguesias de Caldas de S. Jorge e Pigeiros (Santa Maria da Feira)

União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã (Ovar)

União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior

União de Freguesias de São Miguel, Souto e Mosteirô

União de Freguesias de Sobrado e Bairros

União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso

União de Freguesias de Águeda e Borralha

União de Freguesias de​ Beduído e Veiros

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo

União de Freguesias de​ Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

União de Freguesias de​ Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes

União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina

União de Freguesias de Vagos e Santo António

União de Freguesias de Fonte de Angeão e de Covão do Lobo

União de Freguesias de Cedrim e Paradela

União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas

União das Freguesias de Anta e Guetim

Beja

União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões

União de Freguesias de Santa-Clara-a-Nova e Gomes Aires

União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração

União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo

​União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda

União de Freguesias Garvão e Santa Luzia

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

Braga

União de Freguesias de Tagilde e Vizela

União de Freguesias de Apúlia e Fão

União de Freguesias de Belinho e Mar

União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra

União de Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos

União de Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela

União de Freguesias de Ruivães e Novais

União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos

União de Freguesias de Avidos e Lagoa

União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo

União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro)

União de Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite

União de Freguesias de Tabuadelo e São Faustino

União de Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil

União de Freguesias de Conde e Gandarela

União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente

União de Freguesias de Serzedo e Calvos

Castelo Branco

União de Freguesias de Escalos de Baixo e Mata

União de Freguesias de Escalos de Cima e Lousa

União de Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo

União de Freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho

União de Freguesias de Barco e Coutada

União de Freguesias de Peso e Vales do Rio

União de Freguesias de Casegas e Ourondo

União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre

Coimbra

Desagregação das freguesias de Ferreira-a-Nova e de Santana

União de Freguesias de Lousã e Vilarinho

União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça

Évora

União de Freguesias da Cortiçada de Lavre e Lavre

União de Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro

União de Freguesias de Amieira e Alqueva

União de Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

Faro

União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João

União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra

União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim

União de Freguesias de Conceição e Estoi

União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta

União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira

União de Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estevão

Guarda

União de Freguesias de Santa Marinha e São Martinho

Leiria

União de Freguesias de Santiago, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze

União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira

Lisboa

União de Freguesias de Dois Portos e Runa

União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira

União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia

União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar

União de Freguesias de Queluz e Belas

União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem

Portalegre

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

União de Freguesias de Terrugem e Vila Boim

Porto

União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões

União de Freguesias de Campo e Sobrado

União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão)

União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora

União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira

União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo

União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

União de Freguesias de Frazão Arreigada

União de Freguesias de Paços de Ferreira (antiga freguesia de Modelos e Paços de Ferreira)

União de Freguesias de Aguçadoura e Navais

União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

União de Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso

União de Freguesias de Serzedo e Perosinho

União de Freguesias de Gulpilhares Valadares

União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada

União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso

União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo

União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma

União de Freguesias de Grijó e Sermonde

União de Freguesias de Penha Longa e Paços de Gaiolo

União de Freguesias de Rio Mau e Arcos

União de Freguesias de Retorta e Tougues

União de Freguesias de Malta e Canidelo

União de Freguesias de Fornelo e Vairão

Santarém

União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra

União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho

União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira

União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra

União de Freguesias de Mata e Cercal

União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

União de Freguesias de Gondemaria e Olival

Setúbal

União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água

União de Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana

Viana do Castelo

União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro

União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria

União de Freguesias de Gaifar, Sandiães e Vilar das Almas

União de Freguesias de Cardielos e Serreleis

Vila Real

União de Freguesias de Poiares e Canelas

União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João Batista) e Sanhoane

Viseu

União de Freguesias de Gouviães e Ucanha

União de Freguesias de Tarouca e Dalvares

União de Freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo

União de Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa

União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas

Desagregações recusadas:

União de Freguesias de Nogueira do Cravo e de Pindelo (Aveiro)

União das Freguesias de Bicos, Colos e Vale Santiago (Beja)

União de Freguesias de Castro Verde e Casével (Beja)

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja (Beja)

União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto (Braga)

União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria

União de Freguesias de Durrães e Tregosa

União de Freguesias de Vila Cova e Feitos

União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisante

União de Freguesias de Torreira e Trandeiras

União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro

União de Freguesias de Crespos e Pousada (Braga)

União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira (Coimbra)

Reposição da freguesia de Brenha (Coimbra)