Vítimas de violência doméstica vão ter apoio à renda e rendimento de autonomia

As vítimas de violência doméstica vão passar a ter direito a um apoio à renda, a um rendimento de autonomia e a um advogado oficioso de forma imediata, ficando ainda isentas de custas judiciais. Estas foram algumas das propostas aprovadas pela mão do PS, do Chega, da IL, do PCP e do Livre, nesta quarta-feira no Parlamento, no âmbito de um debate agendado pelos socialistas sobre o combate à violência doméstica.

