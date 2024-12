À procura de emprego? A tua mentalidade pode estar a atrapalhar-te

Uma mentalidade fixa parte do princípio de que as capacidades são estáticas, e uma mentalidade de crescimento pressupõe que as capacidades são maleáveis e desenvolvidas ao longo do tempo.

Procurar emprego pode ser uma tarefa árdua, sobretudo num contexto de mudanças económicas e tecnológicas. Um obstáculo significativo que muitos candidatos enfrentam reside nas suas próprias crenças restritivas sobre o emprego. Estes pressupostos, por vezes inconscientes, podem impedi-los de adoptar estratégias e identificar oportunidades quando procuram.

Mentalidade sobre a plasticidade humana

As pessoas tendem a ter crenças implícitas sobre a plasticidade das suas capacidades, ou, por outras palavras, tendem a ter uma determinada mentalidade. Uma mentalidade fixa parte do princípio de que as capacidades são estáticas — o sucesso em determinadas áreas, como a matemática ou a música, é assim atribuído a um talento inerente, enquanto o insucesso assinala uma fraqueza imutável.

Em contrapartida, a mentalidade de crescimento pressupõe que as capacidades são maleáveis e que são desenvolvidas através de um esforço concertado ao longo do tempo. Na perspectiva de uma mentalidade de crescimento, o sucesso reflecte o processo de ter trabalhado arduamente para desenvolver as capacidades, enquanto o fracasso significa a necessidade de mais esforço ou de melhores estratégias para aperfeiçoar as competências necessárias — uma perspectiva que oferece uma visão mais inspiradora, sublinhando o potencial de crescimento pessoal e a motivação para o procurar.

A maioria das pessoas não tem consciência das suas mentalidades ou do seu impacto. No entanto, quatro décadas de investigação revelam que estas simples crenças sobre a plasticidade humana têm um enorme impacto nos pensamentos, sentimentos e acções das pessoas, em particular perante os desafios.

As mentalidades fixas, em comparação com as mentalidades de crescimento, conduzem frequentemente a um pensamento derrotista, a preocupações excessivas e ao abandono prematuro dos objectivos.

Salvo algumas excepções (por exemplo, Heslin et al. 2005, 2006), a maior parte desta investigação foi realizada em contextos académicos com crianças em idade escolar, centrando-se nos desafios educativos que enfrentam dentro e fora da sala de aula. O nosso objectivo era realizar uma investigação no terreno para explorar a forma como as mentalidades dos adultos em idade activa afectavam potencialmente a sua abordagem aos desafios da procura de emprego.

Mentalidade sobre as capacidades para a procura de emprego

A nossa investigação incluiu entrevistas aprofundadas com trabalhadores de um conselho de competências de uma indústria australiana que já não está no activo. Confrontados com a necessidade urgente de encontrar um novo emprego, estes indivíduos forneceram informações sobre as suas crenças acerca das próprias capacidades de procura de emprego, nos domínios do networking, da negociação e da entrevista.

Mentalidades fixas: concentrar naquilo que, por natureza, não consigo fazer

Descobrimos que, quando os candidatos a um emprego tinham uma mentalidade fixa em relação à sua capacidade de estabelecer contactos, negociar ou entrevistar, culpavam geralmente a sua personalidade presumivelmente estática por não serem "o tipo de pessoa" que é inerentemente "boa" num determinado aspecto da procura de emprego. Um participante lamentou: "Acho que a minha introversão vai sempre atrapalhar", citando-a como uma barreira permanente ao networking e à negociação.

Estas mentalidades também conduziram a representações demasiado simplistas e desencorajadoras da procura de emprego. O networking, por exemplo, foi descrito por um indivíduo como algo semelhante a "um pátio da escola cheio de estranhos e à espera que alguém queira brincar com a nossa bola". Esta perspectiva desencorajava um envolvimento significativo no processo multifacetado do networking, incluindo a interacção nas redes sociais, o acompanhamento dos contactos ou a oferta de recursos a outros.

Os candidatos com mentalidades fixas rotulavam-se frequentemente de forma a reforçarem as suas limitações, dizendo coisas como: "Não sou um vendedor", para explicar a sua dificuldade em fazer networking. Estes rótulos auto-impostos constituíam frequentemente barreiras à utilização de novas estratégias de procura de emprego.

Mentalidade de crescimento: concentrar no que, potencialmente, posso fazer

Em contrapartida, os candidatos com mentalidade de crescimento abordaram os desafios com optimismo e adaptabilidade. Reconheciam que aprendiam com os colegas, por exemplo, observando os gestores a negociar eficazmente, e viam a sua idade e experiência como activos e não como passivos. Os rótulos continuavam a ser utilizados, mas de forma positiva, sublinhando o potencial de desenvolvimento — por exemplo, "Sou formador... é tudo uma questão de aprendizagem".

Curiosamente, embora a rotulagem tenha sido frequentemente associada a mentalidades fixas, os nossos resultados sugerem que as pessoas com uma mentalidade de crescimento também a utilizam, mas de uma forma que as ajuda a verem-se a si próprias como capazes de aprender.

Os candidatos com espírito de crescimento também encontraram valor na reflexão sobre experiências negativas. Por exemplo, alguns partilharam histórias de entrevistas falhadas que se tornaram oportunidades de aprendizagem, contribuindo assim para o seu sucesso.

Mentalidade durante a procura de emprego: o que é que os candidatos podem fazer?

Se tens uma mentalidade fixa na abordagem à procura de emprego, não desesperes. As mentalidades, embora estáveis, não são imutáveis. As estratégias dos livros e da investigação podem ajudar a mudar uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Reflectir sobre experiências passadas em que superaste desafios pode também reforçar a tua capacidade de desenvolvimento.

Trabalhar com um conselheiro de carreira ou um parceiro confiável pode ajudar a desmantelar crenças limitadoras, encorajando-te a adoptar uma mentalidade de crescimento. Mesmo no nosso estudo, ninguém demonstrou uma mentalidade fixa em todos os cenários de procura de emprego. Por exemplo, alguns demonstraram uma mentalidade de crescimento na entrevista, mas uma mentalidade fixa ou mesmo mista no networking. Tirar partido da tua mentalidade de crescimento numa área pode inspirar-te a abordar outras áreas também com uma perspectiva mais orientada para o crescimento.

Exclusivo P3/The Conversation

Lauren A. Keating é professora auxiliar de Comportamento Organizacional e Psicologia na EM Lyon Business School

Peter A. Heslin é professor de de gestão e educação para a ciência, UNSW Sydney