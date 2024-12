Voltar atrás para quê?

“Os migrantes representam uma mais-valia em cada país para onde trazem o seu trabalho. Temos de os tratar com a dignidade que merecem como seres humanos e com o respeito que lhes é devido enquanto trabalhadores”, afirmou Juan Somavía, director-geral da Organização Internacional do Trabalho, assinalando o primeiro Dia Internacional dos Migrantes, faz hoje 23 anos.

Cirurgião pediatra, no Hospital de Santa Maria, vivi esta situação na urgência: um casal de israelitas que viajava num navio precisou de atracar no porto de Lisboa porque a mãe, já com uma gravidez avançada, teve um bebé com uma grave malformação que tinha de ser corrigida rapidamente.

E assim foi feito.

No dia da alta, o pai da criança perguntou quanto devia pelo tratamento e foi-lhe dito que era gratuito. Mas o israelita insistiu que tinha seguro de saúde e que queria pagar, pois já lhe tinha acontecido, noutros países, as despesas aparecerem-lhe mais tarde na sua residência em Israel. Perante tamanha insistência, um dos médicos foi com ele à tesouraria do hospital e as funcionárias não sabiam o que fazer – contudo, garantiram-lhe que não iria receber nenhuma conta em Israel.

Claro que isto foi antes das taxas moderadoras e pode ser que hoje os serviços administrativos dos hospitais, perdão das USL, já saibam o valor de cada tratamento instituído.

O atual Governo da AD, coligação Partido Social Democrata - Centro Democrático e Social, vem propor a restrição de acesso ao Serviço Nacional de Saúde de todos os estrangeiros que não tenham a situação regularizada em Portugal, nomeadamente autorização de residência. A justificação apresentada é que o SNS está sob pressão devido ao número de pessoas (não se sabe quantas) que vêm de países de África e da Ásia para utilizarem os nossos serviços, ao que erradamente chamaram “turismo de saúde”.

O turismo de saúde é pensado e desenvolvido para, simultaneamente, aproveitar a viagem, a promoção de experiências diferentes e estimulantes, mas também utilizar as deslocações para realizar tratamentos, promovendo sempre a melhoria da saúde e qualidade de vida, contribuindo, desta forma, para uma longevidade saudável. Esta vertente deve ser encarada como um complemento enriquecedor das férias.

O Governo, que pouco tem de “social-democrata” ou mesmo de “democrático social”, tenta resolver os problemas do SNS restringindo cada vez mais o seu acesso quer aos portugueses quer aos estrangeiros.

Desde o século passado que países onde foram constituídos serviços de saúde universais e gratuitos, com bons resultados na cura e prevenção de doenças, eram procurados por cidadãos de outras partes do mundo onde não havia esses meios, nem esses serviços nacionais.

Assim se passou no Reino Unido, com a criação do National Health Service, onde cidadãs portuguesas iam ter, gratuitamente, os seus filhos e outras fazer abortos.

Até os “terríveis comunistas” da antiga República Democrática Alemã tratavam gratuitamente os cidadãos da República Federal Alemã nos casos graves de poliomielite, porque no lado capitalista não se vacinavam as crianças contra a poliomielite e não havia o “pulmão de aço”, patente do grande cirurgião torácico Sauerbruch que, devido à divisão de Berlim, ficou a dirigir o Hospital de La Charité, ainda hoje hospital de referência na Alemanha unificada.

Relembrar aqui que, com a introdução e cobrança das taxas moderadoras, os refugiados e os requerentes de asilo em Portugal pagavam nas urgências mais de 50 euros e só com a ação do Conselho Português para os Refugiados, em conjunto com a Direção Geral de Saúde, essas taxas foram abolidas, corrigindo uma enorme injustiça que recaía sobre a população mais vulnerável.

Temo que esta medida vá penalizar outra população indefesa, a dos cerca dos 113 mil imigrantes que estão à espera de regularização.

E os nossos emigrantes, que todos anos vêm matar saudades ao nosso país, visitando os pais idosos, ficam também sem acesso ao Serviço Nacional de Saúde?

A não assistência de cidadãos que residem no nosso território, legalizados ou não, é um problema grave de saúde pública.

A França de Macron e de Le Pen tentou uma iniciativa legislativa semelhante que previa a recusa de tratamento aos imigrantes “sans papiers”. Recuaram, devido à posição de 3500 médicos que assinaram um compromisso de honra que iriam sempre tratar estes cidadãos. O texto afirmava: “A deontologia prescreve-me o cuidado de saúde justo para cada pessoa que me consulte”. E concluía: “Pacientes daqui e de outros lados, a minha porta está-vos aberta. E assim continuará”.

Foi com espanto que vi um médico, ex-bastonário dos médicos, na televisão a defender tal medida. Não esperava.

A Lei de Bases da Saúde de 2019, utilizando uma expressão do tempo do PREC, é “uma espinha encravada na garganta da direita” e tudo irão fazer para a revogar.

Se existe uma rede mafiosa para trazer grávidas de países distantes para utilizar o nosso SNS é um problema de polícia. Muitas companhias de aviação não permitem a viagem de mulheres nos últimos meses de gravidez e, se passar alguma, pode ser recusada a sua entrada no país, como se tem feito em muitos países.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico