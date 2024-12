Qual é a tua insegurança?

A expressão "perceção de insegurança" remete-nos para um conjunto de medos fáceis de ativar e muito usados para esconder o que realmente assusta as pessoas. Importa saber de que segurança ou insegurança falamos quando trazemos este discurso para o espaço público.

As estatísticas mostram-nos um aumento dos números globais da criminalidade, mas também nos mostram que os crimes específicos que mais têm aumentado são a violência doméstica, os crimes de ódio e de discriminação e os furtos associados ao consumo de estupefacientes e às necessidades de sobrevivência impostas pela pobreza.

É por isso importante que os políticos, principalmente à esquerda porque a direita já escolheu o seu rumo, assumam claramente que a sua luta contra a insegurança dos e das cidadãs é uma luta contra todas as formas de desigualdade e de discriminação, e uma luta pela esperança num futuro melhor com condições de vida digna para todas as gerações.

Porque a real insegurança é a que sentem todas as mulheres que vivem ou trabalham com os seus agressores, a real insegurança é a desigualdade salarial e o assédio em contexto laboral a que estão expostas diariamente.

Real é também a insegurança das comunidades imigrantes que vivem em condições precárias, presas a trabalhos que as exploram e sujeitas a ataques violentos por grupos organizados.

É muito real a insegurança das famílias que não conseguem encontrar casa no Porto ou nas cidades vizinhas porque os preços da habitação estão sempre a subir e não são compatíveis com os salários; ou a insegurança das crianças e jovens em relação ao futuro quando não sentem as suas vozes ouvidas pelo poder político.

E não é apenas um sentimento nem uma perceção o que toda a comunidade LGBTQIA+ sente perante o discurso de ódio que se propaga: é mesmo insegurança, física e existencial.

É tristemente real a insegurança das pessoas em situação de sem-abrigo, que não sabem como nem quando poderão ter uma vida digna e temem o dia em que a polícia municipal levará os seus pertences como se fosse lixo.

É ainda real a insegurança da população idosa que vive sozinha e não pode sair à rua porque os espaços públicos não o permitem, ou a insegurança das pessoas com mobilidade reduzida que não conseguem ter uma vida normal porque a cidade não está pensada para elas. Inseguranças tão reais como a dos peões e ciclistas que circulam nas ruas sem passeios nem ciclovia, como a insegurança de quem vive em zonas da cidade sujeitas a cheias devido ao mau planeamento urbano, ou como a insegurança das crianças vítimas de bullying ou que frequentam escolas com telhados de amianto, infiltrações nos edifícios e falta de espaços seguros para brincar (como na escola Eugénio de Andrade, em Paranhos).

Estas são as inseguranças da cidade e da sua população que devem ser debatidas no contexto político. Porque a segurança das nossas vidas é muito mais complexa do que aquela que a polícia nos pode dar e que alguns políticos querem defender.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico