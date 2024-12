A lebre e a tartaruga

A partir de 2001 dá-se a ascensão meteórica da China na liderança económica mundial rivalizando com os EUA. Fez-me recordar a fábula da Lebre e da Tartaruga, em que a última desafia a primeira para uma corrida. A Lebre, perante a sua total superioridade, ri-se enquanto a Tartaruga se foca na sua persistência. Nestas últimas décadas a Europa exportou para a China produtos com alto valor acrescentado, enquanto esta exportava para a Europa produtos de baixo valor e de mão-de-obra intensiva.

No balanço final a Europa acumulava sempre deficit atrás de deficit, enquanto a China acumulava superavit. Alavancada pelos seus enormes superavits e com uma estratégia bem definida a China avançava a toda a velocidade. A Europa “adormecida” pela sua suposta superioridade e arrogância e sem qualquer estratégia definida, quando “desperta”, tal como a Lebre, já está ultrapassada.

Fernando Ribeiro, São João da Madeira

A falsa questão do vencimento dos políticos

O argumento segundo o qual “os políticos têm de ser aumentados para atrair melhores quadros, melhores pessoas para a política” enferma de contradição quando se sabe que os nossos governantes e responsáveis pelas instituições públicas são escolhidos ou nomeados pelas forças partidárias.

Em princípio “atrair melhores pessoas para a política” pode ser considerada uma falsa questão, dado que esses melhores técnicos ou especialistas nos diversos sectores têm de aderir a um partido dos que ganham eleições e submeterem-se às regras partidárias. Sem esquecer a questão de que ao vencimento dos políticos, incluindo os autarcas, devem ser acrescentadas as mordomias, não tão insignificantes quanto isso.

Mário dos Santos, Tomar

XXII Congresso do PCP

Segundo constatamos, o XXII Congresso do PCP, o histórico partido com 103 anos de existência, “correu às mil maravilhas”, de acordo com declarações de alguns congressistas. Todavia, o líder, Paulo Raimundo, que voltou a ser reeleito por unanimidade, disse muito sobre o que deveria ser feito em Portugal e que não aconteceu, nem está a acontecer.

Indo mais além, fez do PS o “bombo da festa”, pois, como sabemos, é tido como o mais terrível adversário dos comunistas, porque jamais sonharam com a democracia que se implantou no país, sentindo-se os fiéis e legítimos testamenteiros da “democracia” da ex-URSS, bem como de Cuba, Venezuela, Bielorrússia, Coreia do Norte e quejandos satélites putinianos. Mais afirmou Paulo Raimundo, que “não se pode ficar em cima do muro”, talvez sonhando com o “muro” que já não existe.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O inexplicável preço do gás de garrafa

Se para a diferença do preço do combustível para os automóveis entre Portugal e Espanha ainda podemos aceitar uma justificação, como seja o IVA ou até uma questão de escala, diferença essa que ronda os 15%, já para o gás de garrafa a diferença é de 100%. Senhor primeiro-ministro, veja se é capaz de me explicar isto, e não me venha com a conversa do Governo anterior. Também é inaceitável, pois o gás canalizado já está nas cidades, também está chegando às vilas, mas às aldeias não vai chegar e é onde vivem os mais carenciados.

Quintino Silva, Paredes de Coura

CTT não se responsabilizam

A meio do mês de Outubro foram-me enviadas, via CTT, pelo menos quatro cartas, duas de entidade bancária, uma da Autoridade Tributária e outra dos artistas pintores das Caldas da Rainha. Até à data nenhuma me foi entregue. No final do passado mês de Novembro reclamei no livro dos CTT de Vila Nova de Gaia, depois de também o ter feito por email que descobri no site da empresa.

Através do Apoio e Voz do Cliente dos CTT transmitiram-me “que, lamentavelmente, as averiguações no sentido de apurar o paradeiro de objectos não registados revelam-se infrutíferas. Devido ao volume de tráfego, nem sempre é possível garantir o cumprimento dos padrões de qualidade definidos, para a totalidade dos objectos. Tratando-se de objectos não registados (não deixam vestígios da sua passagem no circuito postal), torna-se muito difícil apurar em que fase do seu tratamento poderá ter ocorrido alguma anomalia”. Acrescentaram ainda que, tratando-se de correio normal, como diz o Apoio e Voz do Cliente, “impede o acompanhamento da carta”. “Neste caso é impossível confirmar o que aconteceu.”

Respondi que “os CTT deviam informar os utentes, de forma clara e transparente, que não se responsabilizam pela entrega de correspondência enviada por correio normal”. É mais uma má consequência da privatização dos CTT.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia