Cama, lama e fama: uma viagem ao Portugal cultural

Em tempos defendi que seria muito útil a existência de uma ¡Hola! Especial Política ou de uma Caras Parlamento para a melhor compreensão das redes de “compadrio, lobbies e cunhas” em Portugal. Quem é casado com quem, quem é primo de quem, quem foi colega de escola de quem. Sei que muita gente chama a isto “devassa da vida privada” – a começar por José Sócrates –, e percebo bem os perigos voyeurísticos do jornalismo cor-de-rosa. Mas o que pode fazer um apreciador da ética republicana se não exigir mais informação e transparência, quando as redes sentimentais se confundem tão profundamente com as redes políticas do país?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt