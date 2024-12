António Costa estreia-se como anfitrião dos líderes da UE em cimeira com os Balcãs

Um dia antes de dirigir a primeira reunião do Conselho Europeu, Costa quer destacar a importância geoestratégica do alargamento da UE, no contexto da guerra e ataques híbridos lançados pela Rússia.

António Costa faz, esta quarta-feira, a sua estreia como o anfitrião das cimeiras de líderes da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu vai receber os chefes de Estado e governo dos países dos Balcãs Ocidentais para aquela que será a quinta cimeira anual com os parceiros da UE, dedicada à cooperação e ao reforço da ligação com uma região estratégica que também é “disputada” pela Rússia. Um debate que prosseguirá na quinta-feira, na reunião do Conselho Europeu, em que o foco estará no apoio dos 27 à Ucrânia – com o Presidente do país, Volodymyr Zelensky, a marcar presença no início dos trabalhos.