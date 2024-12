Os 100 anos de uma escola em Estremoz: “É decisiva para a região e influenciou muita gente”

O percurso da escola secundária de Estremoz iniciou-se num outro lugar, com outro nome e com outras disciplinas. As comemorações de um caminho com 100 anos decorreram esta quarta-feira.

Na zona de Estremoz, muitos dos caminhos diários fazem-se em direcção à Escola Secundária Rainha Santa Isabel. Dezenas e dezenas de alunos do concelho estremocense e fora dele percorrem-nos a pé ou de transportes até às aulas. Já nas proximidades do estabelecimento de ensino, logo se distingue o edifício branco, como dessa cor é conhecida a própria cidade, com uma imagem da Rainha Santa Isabel, que dá o nome à escola. O que pode passar mais despercebido é a longa caminhada da própria instituição. Tudo começou há 100 anos – o percurso da actual escola secundária iniciou-se em 1924 numa outra zona da cidade e com outro nome. Na altura, os alunos nem chegavam a 30 e ensinava-se olaria e cantaria. Esta quarta-feira, comemora-se o centenário de uma caminhada no ensino nesta cidade alentejana.