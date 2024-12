Trânsito na Ponte 25 de Abril condicionado no sentido Sul-Norte devido a incêndio

Trânsito em direcção a Lisboa está a realizar-se apenas pela via da esquerda, devido a um incêndio numa viatura.

A circulação na Ponte 25 de Abril, que liga Almada a Lisboa, esteve cortada no sentido Sul-Norte na noite de terça-feira, 17 de Dezembro, devido a um incêndio numa viatura.

Poucos minutos depois da meia-noite desta quarta-feira, fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal confirmou à Lusa que o trânsito permanece condicionado na ponte, estando apenas aberta a via da esquerda para quem conduz em direcção a Lisboa.

O alerta para o incêndio numa viatura ligeira no tabuleiro da ponte foi dado pelas 23h20, referiu a mesma fonte. Não são conhecidas as causas do incêndio, que já se encontra extinto.

Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Almada, da PSP e da concessionária da ponte. Com Lusa