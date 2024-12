No Porto, há um jardim de “flores gigantes” feito para iluminar o comércio de rua

Instalação foi realizada no âmbito da 4ªedição do programa camarário “Instalação Artística de Rua”, pelo estúdio Fierce-Art. O objectivo é dar visibilidade às lojas de rua.

No Porto, há um jardim feito de luz que torna o Largo Soares dos Reis mais aconchegante. Desenhadas com recurso a vários LED's, com seis metros de altura cada uma, não foram plantadas na terra, mas sim instaladas no cimento. São seis representações de camélias, feitas com 438 metros de lâmpadas, e roubam a atenção de quem ali passa, pela sua altura e por iluminarem uma zona que habitualmente, quando o sol se põe, fica quase às escuras. É uma iniciativa temporária e nasceu para apoiar o comércio daquela zona do Bonfim. A instalação "Flores Gigantes" vai dar visibilidade às lojas de rua até ao final de Janeiro de 2025.