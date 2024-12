Autocarro desgovernado abalroa táxi na Gare do Oriente, em Lisboa. Veja o vídeo

Rede Expressos abriu um inquérito interno para apurar a causa do movimento descontrolado do autocarro da empresa, que seguia sem motorista.

Um autocarro de passageiros da Rede Expressos ficou desgovernado e abalroou um táxi, ao início da tarde desta quarta-feira, na Gare do Oriente, em Lisboa. Não foram registados feridos e foi aberto um inquérito interno para apurar a causa do movimento desgovernado do veículo, que seguia sem motorista, refere-se numa resposta da empresa enviada ao PÚBLICO.

O incidente ocorreu esta quarta-feira às 14h50, na Gare do Oriente, por onde passam diariamente milhares de pessoas. Um vídeo do ocorrido tem vindo a ser partilhado nas redes sociais a partir da página do Facebook “Vigilante da Estrada”. Nas imagens, vê-se um autocarro desgovernado a passar por passeios, acabando por embater num táxi e depois numa esplanada. No final do vídeo, observa-se uma montra partida de um estabelecimento.

Numa resposta enviada ao PÚBLICO, a Rede Expressos, que é a responsável pela viatura, refere que estava “estacionada e sem motorista” e que “iniciou um movimento desgovernado”. Na mesma resposta, indica que “não houve qualquer registo de feridos”. Por fim, indica-se que foi já iniciado um inquérito interno para apurar a causa técnica que originou este movimento inesperado, de maneira a que situações como esta não voltem a ocorrer”.

Entretanto no oriente, em Lisboa pic.twitter.com/s7jcSMr21B — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) December 18, 2024

Há pouco mais de um ano tinha ocorrido um outro acidente na mesma zona com um autocarro da Carris Metropolitana. A 13 de Outubro de 2023, o veículo atropelou quatro pessoas, tendo ido três delas para o hospital. Na altura, a empresa Alsa Todi, à qual pertence o autocarro abriu um inquérito ao acidente.