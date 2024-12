Mãe de vítima de Oscar Pistorius alerta nova namorada: “Ele continua a ser um perigo para as mulheres”

Meses depois de sair da prisão pelo homicídio da então namorada, Reeva Steenkamp, o atleta paralímpico sul-africano tem uma relação amorosa com Rita Greyling. As duas jovens são muito parecidas.

Em liberdade desde Janeiro, o ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius tem uma nova namorada – Rita Greyling, de 33 anos, é consultora de gestão de empresas e é muito parecida com a vítima do sul-africano, a modelo Reeva Steenkamp, assassinada a tiro, em casa, às mãos do namorado, com quem estava há três meses. Tudo aconteceu em 2013. Agora, a mãe da antiga modelo, June Steenkamp, mostra a sua preocupação ao diário britânico The Sun, e deixa um aviso à nova namorada: “Ele continua a ser um perigo para as mulheres.”

Oscar Pistorius, de 38 anos, conhecido por “Blade Runner” devido às suas pernas protésicas de fibra de carbono, foi acusado de matar a namorada, Reeva Steenkamp, de 29 anos, a tiro através da porta de uma casa de banho fechada, no Dia dos Namorados. O sul-africano sempre se defendeu ao dizer que confundiu a namorada com um intruso, no momento em que disparou quatro tiros.

Em 2014, as acusações vieram a confirmar-se e Pistorius foi preso e condenado a 13 anos e cinco meses, tendo passado sete meses em regime domiciliário antes de ser condenado por homicídio e, depois, cerca de oito anos e meio na prisão. Quase 11 anos depois, em Janeiro deste ano, saiu em liberdade condicional.

Reeva Steenkamp era modelo e tinha 29 anos quando foi morta pelo namorado DR Rita Greyling, de 33 anos, é consultora de gestão de empresas Instagram Fotogaleria Reeva Steenkamp era modelo e tinha 29 anos quando foi morta pelo namorado DR

A família da vítima, que sempre se opôs à libertação do ex-atleta, não deixou de comentar as notícias do novo namoro. “Não percebo como é que ela não vê um alarme em relação a ele, porque ele não deixou de ter problemas de temperamento”, diz a mãe de Reeva Steenkamp, que já teria medo do atleta pouco tempo depois de ter começado a namorar com ele.

Oscar Pistorius “continua a ter problemas com a raiva”, acredita June, apontando para que o ex-atleta não se submeteu a qualquer tratamento durante o tempo que esteve preso. June, que fundou a Reeva Steenkamp Foundation Against The Abuse of Women and Children, diz que é “doloroso” ver o assassino da filha numa relação amorosa, acrescentando que está “preocupada” com Rita Greyling.

Actualmente, Pistorius vive com um tio milionário, numa mansão em Pretória, na África do Sul, e ter-se-á apaixonado por Rita Greyling — uma amiga da família de Wakkerstroom, em Mpumalanga. Fontes próximas do casal confirmaram que os dois têm uma relação amorosa, não adiantando pormenores, escreve o The Sun. Contudo, há uma razão para que se possam ter aproximado, dizem fontes ao britânico Daily Mail, uma vez que o irmão de Rita, Ghini Greyling, terá estado envolvido num caso que começou por ser investigado como um acidente, mas posteriormente houve suspeitas de crime.

Em 2022, na noite de despedida de solteiro de Ghini, um amigo que seria o seu padrinho de casamento foi encontrado morto. “Os amigos disseram que as tragédias que envolveram as duas famílias aproximaram o casal”, confirma o The Sun.