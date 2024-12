O Elroq é eléctrico, tem autonomia até 580 quilómetros e estreia novo design Škoda

Depois de se ter estreado no campo da mobilidade eléctrica com o Enyaq, um SUV do segmento D, a Škoda volta-se para aquele que é o espaço mais apetecido no mercado europeu, o dos SUV compactos, acenando com argumentos como polivalência, uma bateria que permite viajar até 580 quilómetros e um preço de 34.980 euros (28.500 euros + IVA para empresas), além de a habitual panóplia de soluções “simply clever”, pelas quais a marca se tem vindo a distinguir.

Com 4488mm de comprimento, 1884mm de largura e 1625mm de altura, o Elroq apresenta-se como uma alternativa eléctrica ao Karoq, ainda que seja um pouco mais comprido, largo e alto. Mas, como é apanágio da marca, as dimensões compactas exteriores não comprometem o espaço a bordo — a distância entre eixos é de 2765mm, o que lhe permite acomodar passageiros no banco traseiro que não se vão sentir apertados, como pudemos comprovar, e ainda arrumar bagagem para uma família: arruma 470 litros, sendo que o espaço cresce até aos 1580 litros com a segunda fila rebatida.

Foto A mala arruma 470 litros DR

Mas o lançamento do Elroq não se fica pela estreia num campo profícuo de negócio. O modelo reclama ainda o facto de ser o primeiro a adoptar a nova linguagem de design “Modern Solid”, com a qual a Škoda pretende passar uma imagem que alia “robustez, funcionalidade e autenticidade”. Isso é visível na Tech-Deck Face, em preto brilhante, que substitui a típica grelha da marca e esconde sensores como o radar e a câmara frontal, sendo a frente ainda caracterizada por um pára-choques dianteiro que pretende passar a imagem de robustez, com os faróis “quatro olhos” a serem reinterpretados. O Elroq é também o primeiro modelo a apresentar as letras Škoda tanto no capô como no volante.

Nas mecânicas, o Elroq apresenta-se inicialmente nas variantes 50 e 85, com 125 kW (170cv) e 210 kW (286cv) de potência, respectivamente, estando já prevista uma aguerrida 85x, com tracção integral e 220 kW (300cv), e uma equilibrada 60, com 150 kW (204cv) e bateria de 59 kWh para um alcance de 400 quilómetros — deverão ficar disponíveis ainda em 2025. Em termos de baterias, o Elroq 50 é proposta uma bateria de 52 kWh e o 85, de 77 kWh (capacidades úteis), para autonomias entre os 374 e os 580 quilómetros — números que também se devem a um trabalho com vista a reduzir o coeficiente de arrasto, que se fixou nos 0,26.

Em termos de equipamento, a Škoda aposta num recheado pacote de série, incluindo câmara de visão traseira, infoentretenimento num ecrã de 13 polegadas, que se distingue por apresentar uma nova interface de utilizador, anunciada como “mais fácil e intuitiva de operar”, e SmartLink. Entre os opcionais, destaque para um head-up display de realidade aumentada. E, claro, falando da Škoda, não faltam detalhes “inteligentes”, como o conhecido aproveitamento do espaço do “miolo” da porta para arrumar um guarda-chuva, mas também uma inovadora rede de arrumação para um cabo de carregamento sob a tampa da bagageira.

O Elroq arranca nos 34.980 euros para a variante 50, sendo que, com o nível de acabamento Plus, custa 39.955 euros. Na versão 85, o acabamento base custa desde 43.122 euros; a versão Clever, 46.117 euros; e a Explore arranca nos 46.552 euros.