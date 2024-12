Dolinas: um hotel dedicado à escalada entre a serra de Aire e a vila de Porto de Mós

No coração da serra de Aire, no centro da vila de Porto de Mós, o Dolinas Climbing Hotel oferece aos visitantes uma experiência única: praticar escalada indoor.

A enorme vidraça que separa a recepção do Dolinas Climbing Hotel da parede de escalada pode confundir os hóspedes mais distraídos. É como se, por instantes, a serra de Aire se recolhesse até à vila de Porto de Mós, dispensando adversidades climatéricas, e resguardasse os amantes desta actividade. Não admira que sejam muitos, por ali, atendendo à geografia. Mas sabe-se que cresce o número de entusiastas pelo país. “Este é o único espaço do género em Portugal. E no resto do mundo não conhecemos nenhum outro, também”, revela à Fugas Cidália Patrício, directora-geral do hotel.