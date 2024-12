BTL já não quer dizer Bolsa de Turismo de Lisboa: passa a Better Tourism Lisbon

A maior feira de turismo do país mudou de nome: à 35.ª edição, a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa passa a chamar-se Better Tourism Lisbon Travel Market, “uma identidade verbal mais alinhada com o compromisso que se começa a fazer sentir em todo o sector com um turismo de melhor qualidade, assente em valores como a sustentabilidade, autenticidade, inclusão e responsabilidade social”, justifica a organização em comunicado.

A nova designação vem também “reforçar o posicionamento internacional” da feira de turismo, que pretende “aumentar a sua oferta B2B e B2C”, focada nos negócios e no cliente final, respectivamente.

Desenvolvida pela Ivity, a nova identidade pretende ainda traduzir uma visão inovadora e alinhada com as tendências actuais do sector. “A BTL é a marca onde Portugal se encontra com o melhor de Portugal e é onde Portugal se mostra ao mundo, naquela que é a indústria mais identitária do país”, refere Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp, citado na nota de imprensa.

A 35.ª edição da BTL, organizada pela Fundação AIP, realiza-se de 12 a 16 de Março de 2025, na FIL – Parque das Nações, em Lisboa. Dois dos grandes destaques da feira já são conhecidos: Leiria é o município convidado, Alentejo e Ribatejo é a região turística convidada.