No Alentejo e Algarve há Turismo Fora d’Horas: são propostas “fora do mapa” turístico

O projecto Turismo Fora d’Horas quer “trazer os territórios rurais” do Algarve e do Alentejo “para o mapa turístico”, com sugestões para descobrir “destinos únicos, tradições e vivências singulares”.

Há um Algarve e um Alentejo para lá da costa ainda “fora do mapa” turístico, com oferta “fora da caixa” e que pode ser explorado para além da época alta. Foi esse o ponto de partida para a criação da plataforma Turismo Fora d'Horas, lançada este mês, que reúne dezenas de propostas para visitar e experienciar em várias freguesias do interior das duas regiões.

Entre histórias e experiências turísticas, encontram-se sugestões ligadas às artes e ofícios locais, da empreita aos chocalhos; de conexão com a natureza e com os produtos regionais, como os percebes ou o amendoim, a observação de aves, e uma caminhada artística; espaços museológicos, a gruta do Escoural, ou visitas guiadas pelo património arqueológico e cultural.

A plataforma conta ainda a história de personagens locais, como a de António Afonso Bernardino, conhecido como o “Bagacinha”, poeta popular de Aljustrel, ou a de Maria Teresa Marques, uma das “primeiras mulheres a pescar” na zona da Carrapateira, e que todos os dias se desloca até ao Museu da Terra e do Mar para contar a sua história “entre dois dedos de conversa com os visitantes”.

Há ainda sugestões de eventos, um directório com vários operadores turísticos, incluindo alojamento, restauração e animação turística; assim como a possibilidade de criar rotas personalizadas com “os pontos que despertam maior curiosidade” em cada utilizador para planear, guardar e guiar durante a viagem.

O objectivo passa por “trazer os territórios rurais para o mapa turístico, revelando destinos únicos, tradições e vivências singulares, fora dos circuitos e épocas turísticas convencionais”, além de “promover o equilíbrio e a desconcentração do turismo”, valorizar “os recursos endógenos” e contribuir “para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais”, enuncia o comunicado.

“Ao apostar na promoção de territórios fora da rota habitual, o projecto visa combater a sazonalidade e dinamizar a economia local, destacando os activos únicos de cada território e oferecendo narrativas que enriquecem a experiência de cada visitante”, acrescenta a nota de imprensa.

Um dos destaques do projecto é a webserie Turismo Fora d’Horas, que através das personagens do avô Abílio e da neta Joana procura imergir os espectadores nos destinos promovidos, humanizar os territórios e aproximar o público das possíveis vivências locais.

O projecto é uma iniciativa de três Grupos de Acção Local: a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste (Algarve), a ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste CRL, e a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado (ambas sediadas no Alentejo).

As sugestões são focadas nas áreas de acção de cada uma: no Algarve, em freguesias de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique e Silves; no Alentejo, freguesias de Almodôvar, Ourique, Castro Verde, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Montemor-o-Novo, Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alentejo e Vidigueira.