Grupo CTT compra empresa aduaneira espanhola avaliada em 91 milhões

O grupo CTT vai comprar uma operação espanhola de desalfandegamento de encomendas online, avaliada em 91 milhões de euros. A empresa presidida por João Bento anunciou nesta quarta-feira que chegou a acordo para comprar a totalidade do capital da Compañia Auxiliar al Cargo Expres (Cacesa) para reforçar a estratégia de criação de “um operador logístico de e-commerce de referência na Península Ibérica”.

“A aquisição, realizada através da subsidiária CTT Expresso, avalia os activos da Cacesa em 91 milhões de euros, equivalente a um múltiplo de 5,5 x EBIT [lucro antes de juros e impostos]”, refere a empresa, que também tem a concessão do serviço público de correio.

Prevendo-se que fique concluído “em Março ou Abril” do próximo ano, o negócio assegura à unidade de correio expresso dos CTT soluções integradas de desalfandegamento internacional.

“A Cacesa opera uma plataforma de desalfandegamento de e-commerce internacional, sendo um relevante fornecedor em Espanha e noutros mercados europeus, focada principalmente em operadores de comércio electrónico tradicionais”, refere a empresa.

A plataforma da Cacesa “é altamente automatizada e baseia-se num processo de software próprio que permite um crescimento rentável e escalável”. Esta unidade espanhola “oferece serviços adicionais de distribuição de encomendas de última milha” e é aqui que os CTT esperam alcançar um máximo de sinergias de receitas entre as duas operações.

“É expectável que esta aquisição gere sinergias operacionais que resultarão num EBIT [resultado operacional] incremental de mais de 5 milhões de euros”, sendo que as “principais [sinergias] em termos de receitas deverão crescer com a expansão dos serviços de distribuição de última milha e da integração com os processos aduaneiros dos CTT”.

Do ponto de vista dos custos, a empresa espera “um aumento da eficiência nas operações de tratamento aduaneiro e da eliminação de duplicações de gastos gerais”.

A rede da Cacesa opera ainda “serviços adicionais de transporte de carga, incluindo frete aéreo/marítimo e expresso” e tem em Espanha, Itália, Bélgica e Polónia os principais mercados, embora com presença em 15 países, no total.

“Desempenho recorde”

Além do banco CTT, o correio expresso e as encomendas são o segmento de actividade mais relevante na estratégia do grupo que tem como principais accionistas a espanhola Indumenta Pueri (15,61%), a holding de Manuel Champalimaud (14,26%) e a Green Frog Investments (9,75%).

Nos primeiros nove meses deste ano, os rendimentos dos CTT atingiram 792,3 milhões de euros (mais 10,7% face ao homólogo), uma evolução atribuída ao “desempenho recorde” do negócio de correio expresso e encomendas, que registaram receitas de 330,5 milhões, mais 100 milhões do que no mesmo período do ano anterior.

No correio expresso, o terceiro trimestre “foi um trimestre recorde a nível de volumes, receita e margem, antecipando-se assim um forte desempenho” na principal época do ano, ou seja, o quarto trimestre, explicou a empresa na divulgação de contas trimestrais, em Outubro.

Ainda assim, o resultado líquido do período ficou 21,9% abaixo do registado em 2023, nos 27,8 milhões de euros.